「我出去你就知道」割頸案少年凶手關4年就可假釋 地址個資全給殺人犯...死者爸：我會第1個被殺

新北市楊姓少年割頸案二審宣判後，被害者父母情緒潰堤，質疑《少年事件處理法》對加害者保護過多，引發社會討論。

「你叫我怎麼辦？準備去死嗎？」新北市震驚社會的「楊姓少年割頸命案」今（23日）二審宣判，法院判處郭姓乾哥12年徒刑、林姓乾妹11年徒刑。判決結果出爐後，被害者父母當庭情緒潰堤，質疑現行少年事件處理法對加害者保護過多，反讓被害家庭長期活在恐懼之中，相關發言再度引發社會對少年犯罪與刑責制度的討論。

新北割頸案二審判多久？少年凶手刑期一次看

本案二審宣判，郭姓乾哥遭判處12年徒刑，林姓乾妹則被判11年徒刑。由於兩人犯案時仍屬少年身分，相關審理與資訊揭露皆依《少年事件處理法》規定辦理。

然而，判決結果並未平息被害家屬的情緒。楊姓被害少年的父母在庭外崩潰痛哭，直言對量刑結果難以接受。

被害父控少事法「只保護凶手」 質疑假釋制度

楊爸爸指出，依《少年事件處理法》規定，服刑超過1/3即可申請假釋，意味著郭姓乾哥即便被判12年，最快約4年後便有機會出獄，屆時仍未滿18歲。

楊爸爸情緒激動表示，假釋制度讓他長期活在恐懼中，甚至直言「凶手出來我可能是第一個被殺的」，對於未來安全感到極度不安。

少年事件處理法爭議在哪？被害者為何無法被保護

楊爸爸進一步控訴，《少年事件處理法》高度保障加害者隱私，凶手相關資料全數隱匿，但在民事程序中，自己一家人的個資卻被完整揭露給對方，形成極大落差。

「少事法不讓我知道凶手資料，卻把我們家的地址、資訊全部給一個殺人犯知道，這樣是保護誰？」楊爸爸言語間難掩悲憤，痛哭道：「你叫我怎麼辦？準備去死嗎？這算甚麼法律？」

凶手態度如何？ 家屬難接受判決結果

楊爸爸也提到，兩名被告進入法庭時「大搖大擺」，直到法官引導才開口道歉，讓他無法感受到任何悔意。他直言，這樣的表現讓家屬難以接受，也更加深對制度的不信任。

此外，他也回憶，案件偵辦期間，凶手曾在警局恐嚇祕密證人，嗆聲：「等我出去你就知道」讓家屬至今仍擔心出獄後的安全問題。

