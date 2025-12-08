我出口拚連25紅，單月能再衝600億美元？ 市場料Fed降息1碼，明年會降幾碼｜今周重磅

財政部本周公布11月海關進出口初步統計，力拚連25紅紀錄。財政部推估，今年出口將一路走紅至年底，今年第4季出口規模也有望再創單季新高，全年出口規模上看6千億美元。 美國聯準會(Fed)最新利率決策會議結果，預計台灣時間周三(12/11)凌晨揭曉，市場預期Fed將會調降基準利率1碼。而Fed主席鮑爾會後對於明年利率展望與談話，也會是關注焦點。 1、11月出口拚連25紅 單月出口衝600億美元 2、市場料Fed降息1碼 明年呢？ 3、Google舉辦Android XR發表會 Gemini撞上XR擴增實境

今周重磅：11月出口可望連25紅！單月出口再拚600億美元？



財政部周二(12/9)將公布11月海關進出口初步統計，由於AI需求持續熱絡，預料我國出口年增率將達35%至40%間，落在550億到600億美元間，力拚創下連25紅的紀錄。

廣告 廣告



財政部推估，今年出口將一路走紅至年底，今年第4季出口規模，也有望再創單季新高，全年出口規模也上看6千億美元。



回顧10月出口概況，不僅單月出口首度飆破600億美元大關，達到618億美元。出口年增幅度更直逼5成，創下15年半以來新高。此外，全年出口值已突破5千億美元大關，只要AI熱潮持續，11月、12月都能在500億美元之上，今年出口料將衝破6千億美元大關。



明年出口能續熱？主計總處這麼看



隨今年出口數據基期墊高，明年出口能否續紅盤？主計總處在此前的經濟預測中，已給出一份答案。



主計總處認為，今年出口總值可望達6249億美元，年增率站上31.58%。2026年由於基期因素，出口總值預計為6644億美元，年增率約為6.32%。



主計總處說明，根據各方的看法，AI熱潮將會持續推展伺服器、晶片等零組件需求。只是，仍要觀察232調查等關稅風險，是否會影響，但整體仍看好出口穩健成長。

美國聯準會主席鮑爾。Shutterstock

今周重磅：市場料Fed降息1碼 明年呢？

美國聯準會(Fed)最新利率決策會議結果，預計於台灣時間周三(12/11)凌晨揭曉，市場預期Fed將會調降基準利率1碼。而Fed主席鮑爾會後對於明年利率展望與談話，也會是關注焦點。

Fed 上回在 10 月 29 日會議上降息 1 碼至 3.75-4.00%，是今年連續第二次降息 1 碼。

根據芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期Fed本次降息1碼、調降基準利率區間至3.5%-3.75%的機率，超過86%。

而此前美國商務部公布遲來的9月通膨報告，結果顯示核心個人消費支出（PCE）平減指數年增2.8%，略低於市場預期，替Fed降息再打一劑強心針。

明年降幾碼？ 眾說紛紜

Fed在9月公布的利率點狀圖暗示，官員預測2026年只會再降息1碼。只是，外界多半預估，明年度可能會再降息2碼。鷹派認為核心通膨仍高，不應貿然加速降息步調。鴿派則將焦點放在疲軟的就業數據。

根據《彭博》發布的調查顯示，受訪經濟學家的預測中位數，認為明年3月開始，Fed將會分別降息2碼。

另一項影響明年降息步調的關鍵，則是美國總統川普的「誰是接班人」戲碼。各界預期，川普將挑選國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）作為下一任聯準會主席，他始終主張Fed應該「降更多」，因此若成真，預料將加快降息步調。

今周重磅：Gemini撞上AI智慧眼鏡 Google能玩出什麼火花？

Google將在台灣時間本周二(12/9)凌晨，舉辦Android XR發表會，除了虛擬實境外，當然少不了近期最火燙的「Gemini」AI人工智慧。各界期待，當AI與擴增實境碰撞，會擦出什麼樣的火花。

此次舉辦的「The Android Show XR Edition」，將會介紹未來的Android XR系統，預告的影片可以看到，象徵Google的小綠人戴上了智慧眼鏡、虛擬頭盔，顯然擴增實境將會是本次重點。

Google 表示，在這場活動中，觀眾可以看到 Gemini 如何陪伴在身旁，提供具有對話性、貼合情境的實用體驗。

其實，Google智慧眼鏡早在今年5月的發表會就曾亮相，預告將打入這塊市場。由於已有一眾產品問世，因此外界預料，Google的智慧眼鏡，預料最快會在明年上半年開賣。

目前，市面已有Meta與雷朋眼鏡合作的智慧眼鏡、HTC VIVE Eagle、Rokid Glasses等產品。

本文暫不授權媒體夥伴





更多今周刊文章

華邦電(2344)股價又漲停逼68元，計程車司機急問：我買18元要賣嗎？「一關鍵」決定抱多久

00878股息入帳，他計畫再買00919...賺了股息賠價差，為何還要存？4大防線接力「穩穩的致富密碼」

天氣／入冬最強冷氣團這天報到！最冷只剩10度「急凍3天」，一圖看兩波冷空氣變化...10日報搶先看