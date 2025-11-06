「我到底該怎麼辦...」三重家產糾紛釀1死2傷血案 姊胸口插刀亡！她目睹夫殺人哭到崩潰

新北市三重區驚傳家產糾紛釀血案，陳男持刀砍姊妹釀1死2傷，妻子在醫院坐地痛哭，場面悲慘。（翻攝畫面）

手足相殘的恐怖命案！新北市三重區一名60歲陳姓男子今（6日）下午疑似因家產問題與姊姊、妹妹發生激烈爭執，情緒失控竟持刀猛砍，導致胞姊胸口中刀身亡、胞妹與妻子也受傷送醫。現場血跡斑斑，令人怵目驚心。

激烈爭吵爆殺機 姊胸口插刀當場倒地

據警方調查，案發時間約在今日下午2時30分，陳男與61歲陳姓姊姊、55歲陳姓妹妹在三和路住家因家產問題爆口角，隨即爆發衝突。情緒失控的陳男竟持刀攻擊姊妹，其中姊姊左胸插有一把刀、當場失去生命跡象；妹妹則右大腿與雙手掌被砍傷。

廣告 廣告

陳妻（59歲）見狀上前勸架，也不慎被丈夫砍傷左手，場面一度失控。

警消火速到場救援 姊姊搶救仍不治

警方於下午2時39分接獲報案，隨即趕往現場，將3名傷者送往市立三重醫院搶救。不幸的是，陳姓姊姊因傷勢過重，於下午4時宣告不治；妹妹與陳妻雖受傷，但暫時無生命危險。

陳男則被依現行犯帶回警局偵辦，全案正由警方深入調查釐清。

妻滿身鮮血崩潰痛哭 悲喊：「我該怎麼辦？」

據了解，事發後滿身是血的陳妻情緒潰堤，坐在醫院走廊痛哭失聲，不斷重複喊著：「我到底該怎麼辦？我到底該怎麼辦？」令人鼻酸。警方指出，初步研判案發原因為家族財產分配爭執，詳細動機仍待進一步釐清。

更多鏡週刊報導

有片／3人漁網纏身動彈不得亡！台北港「漁山36號」翻覆 人員全數落海救難畫面曝

「發現37具半身屍體」南韓96萬粉YouTuber爆中國人殺人賣器官 嚇壞全網被查辦

逾千人領錯骨灰？高雄殯葬處員工收紅包「插隊燒大體」 恐拜錯祖先6年...DNA已驗不了