我前友邦布吉納法索爆軍頭險遭暗殺 軍政府控象牙海岸資助陰謀

2025年12月23日，布吉納法索臨時總統特拉奧黑於馬利出席「沙赫爾國家聯盟」峰會。美聯社資料照片



中華民國前友邦布吉納法索宣布，已破獲一樁企圖暗殺該國軍事領導人、臨時總統特拉奧黑（Ibrahim Traoré）上尉的陰謀。

英國廣播公司（BBC）報導，布吉納法索安全部長薩納（Mahamadou Sana）在深夜廣播中表示，這項陰謀是達米巴（Paul Henri Damiba）中校策劃。

達米巴2022年1月發動政變，從民選政府手中奪權，於2022年1月至9月擔任布吉納法索總統，同年9月被特拉奧黑政變推翻後，達米巴流亡至多哥。

薩納說：「我們的情報部門在最後幾小時攔截了這次行動。他們計畫刺殺國家元首，隨後攻擊包括民間人士在內的其他關鍵機構。」他進一步指稱，這起陰謀由鄰國象牙海岸資助。

達米巴或象牙海岸均未對此置評。

自奪取政權以來，特拉奧黑已面臨至少兩次未遂政變，且正努力應對日益嚴重的聖戰組織暴力，布吉納法索的情勢不穩，已導致數百萬人流離失所。

儘管面臨這些挑戰且名聲專制，37歲的特拉奧黑仍擁有強大的公眾支持，並因其「泛非主義」願景以及對西方影響力的批評，在非洲大陸有不少追隨者。

根據薩納說法，當局發現一段外流的影片，顯示密謀者正在討論暗殺計畫。

據稱，他們在影片中談到，打算如何在當地時間1月3日週六晚間11點過後，以近距離或在其住所安置炸藥的方式暗殺臨時總統。

據稱密謀人士計畫在暗殺特拉奧黑後鎖定其他軍方與民間高層人物。

薩納指出，達米巴動員士兵與民間支持者，並獲得了外國資金，其中最重要的是從象牙海岸運來的7000萬非洲法郎（約393萬元台幣），且計畫在外國勢力干預前，摧毀國內的無人機發射基地。這並非布吉納法索軍政府首度指控象牙海岸干預其事務。

薩納在國家電視台表示：「我們正在進行持續調查，並已逮捕數人。這些人將很快被繩之以法。」他堅持局勢已受控制，並敦促公民「不要因天真而被誤導參與危險的計畫」。

目前尚不清楚有多少人被捕。

國內外批評人士指控特拉奧黑專制，並表示其領導的軍政府打壓異己，包括任意逮捕軍官及限制媒體，這些持續的內部權力鬥爭恐將進一步加劇地區緊張局勢。

布吉納法索2018年與中華民國斷交，與中國建交。

