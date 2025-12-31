我匿名官員：大陸海警船緩慢駛離台海 軍演「有落幕跡象」

彭博社引述我方官員的話指出，大陸參與這次軍演的海警船與軍機，數量逐步減少，顯示這次軍演「有落幕跡象」。

中共連續兩天的圍台軍演，雖然還沒有宣佈結束，但似乎已經準備落幕，據彭博社引述我方官員消息指出，參與演習的大陸海警船正遠離台灣，共機侵擾次數也顯著減少，顯示這場「史上最具侵略性」的軍事行動正在降溫。

彭博社報導，一名要求匿名的台灣海巡署官員證實，參與這次演習的大陸海警船隻，正「緩慢駛離」台灣海域，但我方仍然持續密切監控其動向。另外，據國防部最新統計，截至31日凌晨的24小時內，偵獲進入敏感空域的共機數量僅35架次，與前一天的90架次相比，大幅下降。

報導指出，這次軍演最受矚目的，是它「突破性」的挑釁行為，中方軍艦首次跨越台灣24浬鄰接區界線，解放軍發射的火箭彈也落入相關區域內。這條界線意義重大，因為台灣在這條界線範圍內，擁有稅務、移民及環境保護等執法權。