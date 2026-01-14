我半導體等供應鏈具競爭優勢 有助今年出口成長動能

美國關稅政策仍具不確定性，地緣政治風險潛存，持續牽制總體經濟擴張力道。由於國際機構普遍預測全球貿易量成長將趨緩，惟大型雲端服務供應商積極擴充資本支出，各國加速推動主權AI與建置算力基礎設施，激勵相關硬體需求，加以我國半導體及資通訊供應鏈之競爭優勢，皆有助支撐今年出口成長動能。

財政部公布一一四年十二月海關進出口貿易初步統計，得益於人工智慧、高效能運算及雲端服務等應用商機維持強勁，帶動相關產品拉貨動能不減，一一四年十二月出口六二四·八億美元，為歷年單月次高，年增四三·四％，連續二十六個月正成長；進口隨AI產業鏈之國際分工運作及出口引申需求增加，規模值四三○·四億美元，年增一四·九％。

廣告 廣告

十二月出口主要貨品以資通與視聽產品電子零組件為兩大引擎，各年增一·三倍、二四·一％，合計增加六五·五％，其餘貨類平均減少○·二％，其中塑橡膠及其製品出口下滑一三·一％，主因市況不振及海外同業新產能持續開出，機械則受生產半導體設備等產品需求推升，年增一一％。

一一四年資通與視聽產品、電子零組件出口值雙創新高，併計成長五三％，合占總出口比重達七成四。

主要市場方面，十二月對美國出口年增一·三倍，已連續三個月增逾一倍，對歐洲出口值創單月最佳，增五四·五％，對日本、東協、中國大陸與香港分別增二六·二％、二○·三％、一一·三％。

一一四年對五大市場出口同步上揚，對美國、東協各年增七八％、三五·六％，規模值齊創歷年新高，對陸港增一三·二％；影響所及，對美出口比重提升至三○·九％，高於對陸港占比（二六·六％），為二十六年來首見。