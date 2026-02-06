「我去中國見宋濤、王滬寧」 蕭旭岑：AIT處長谷立言只比科長大一點

蕭旭岑認為，AIT處長谷立言只比科長大一點，卻要求東要求西。圖為他赴中會見中國全國政協主席王滬寧。（國民黨提供）

我國1.25兆國防特別預算條例頻頻遭藍白杯葛，引來美國多名參議員近期連番抨擊，民眾黨主席近日就轟AIT處長谷立言介入台灣內政太深。而對於美國施壓力道加重，剛訪中回台的國民黨副主席蕭旭岑稱，那些僅不過是議員，谷立言在美國國務院也只比科長大一點而已，相較他去中國見到高官宋濤、王滬寧，「今天在台灣我們卻被比司長小的官員去那邊每天要求東要求西，這不是很奇怪嗎？」

蕭旭岑接受廣播節目「千秋萬事」訪問，針對美國對我國在野刪減國防預算施壓議題，做出以下回應。

蕭旭岑批美國政客對台灣內政說三道四，「此風不可長」，他當副主席這幾個月來，也跟美方官員見過幾次面，包含美國來的、台灣在地的，自己只說幾點，「第一，美國是否民主政府？是阿，那是否尊重國會對政府預算審查？是阿，那為什麼對台灣就不能尊重？」

蕭旭岑：谷立言只比科長大一點而已

蕭旭岑轟，第二賴清德口口聲聲說要強化國防，把美國哄的很開心，但賴不增加軍人待遇，「那你美國人不能干涉我們內政，即使賴清德這麼可惡，我也不贊成美國人去對軍人預算事情說三道四，但美國人要看看賴清德是否真的想強化國防，哪有說只買武器，軍人待遇這麼低，士氣低落，不合理」

蕭旭岑引述黃國昌說法，稱黃去美國發現真正需要賣給我們的只有４千億，為何有1.25兆編列？這很明顯腐化，他就是這樣告訴美國，美國一句話都沒辦法講，因為他句句屬實，如果美國人自栩為民主國家，就要承認在野黨是在「嚴格把關監督」。

見了宋濤、王滬寧 蕭旭岑：人家是部長級、正國級

蕭旭岑坦言，美國人壓力實在很大，別說民眾，就連一般黨內同志，也不見得知道放話罵他們在野黨那些美國參議員是何方神聖，但「對不起他們只是議員而已欸」。蕭更稱：「谷立言他在美國國務院體系，只是比科長大一點而已欸，他搞不好連司長都不是」。

蕭旭岑會見中國全國政協主席王滬寧。（國民黨提供）

主持人王淺秋這時補充，黃國昌罵谷立言介入台灣內政，谷回應尊重台灣制度；蕭則回應「對不起，我到大陸去，國台辦主任宋濤是部長級，我見到王滬寧是正國級，今天在台灣我們卻被比司長小的官員去那邊每天要求東要求西，這不是很奇怪嗎？」

