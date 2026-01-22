我去年對陸順差1400多億美元？！ 名嘴狠酸賴：好意思喊脫勾

美國總統川普為減少貿易逆差，祭出「對等關稅」，要求各國投資美國，台灣各以2500億美元的企業投資及信用保證，換取關稅降至15%且不疊加；官員並強調我對美順差不斷增加，去年更暴增到1500多億美元，表示談判不易。但依大陸公布數據顯示，台灣去年對陸也出超1471.4億美元，與對美順差相近，我業界也指大陸仍是我主要貿易順差國。資深媒體人陳揮文也酸賴政府，一天到晚說要跟大陸脫勾，但賺人民幣毫不手軟。

根據財政部本月9日公布的數據，去年全年台灣出口金額高達6407.5億美元，年增34.9%，再創新高，主要原因是AI產業鏈的蓬勃發展。其中，2025對美國出超金額為1501.16億美元，比起2024年的647.03億美元，高出1.32倍，是歷年來最高。

相關官員也屢次強調，台灣對美貿易量增加，對美順差也提高，本來就是美國鎖定課徵關稅的主要對象，因此對美談判充滿挑戰；綠營基本教義派則不時以「台灣大賺美國錢」、美國重要性超過大陸等口號，試圖切割兩岸經貿關係，甚至自認大陸對台灣沒那麼重要了。

但事實上呢？《中時新聞網》查詢，依大陸海關總署14日公布的2025貿易統計，兩岸貿易方面，2025年首度突破3000億美元大關，達3143.3億美元，年增7.3％。其中大陸對台出口835.97億美元，年增11.2％，大陸自台灣進口2307.37億美元，年增6％，台灣對大陸出超1471.4億美元，年增3.2％。針對此數據，目前我官方並無回應。

《中時新聞網》查詢台灣財政部（關務署）貿易統計、以「中國大陸及香港」合併計算，2025年出口約1705億美元、進口約931億美元，對陸順差約773億美元。兩者差異主要來自統計歸屬方式不同：台灣出口以報關申報的目的地或交易對象所在地為主，若貨物先賣到第三地貿易商、或先運至香港/保稅區再轉口，台灣端可能被認列為出口第三地或香港。 大陸統計以實際進入大陸的進口來源為準，只要貨物最終進入大陸且原產地為台灣，即可能被認列為「自台灣進口」，因此金額往往較台灣端「對陸港出口」更高。

另依工業總會大陸處長黃健群今年初，在余紀忠文教基金會網站發表的文章「脫鉤或融合？前瞻2026兩岸經貿關係走向」中指出，雖然台灣對美國的貿易順差持續攀升，但以2025年前11個月來看，台灣對陸貿易順差仍達約700億美元，不但超過2024全年，且大陸仍為台灣主要貿易順差來源地。他強調，大陸貿易地位仍很重要。

無論如何，大陸目前還是台灣貿易主要順差國之一。資深媒體人陳揮文21日在直播中表示，賴政府是否應平衡對大陸的貿易順差直接在直播中調查？他直言，台灣把賺大陸錢視為理所當然，把兩岸貿易當成提款機，總統賴清德甚至提出打造非紅供應鏈，「不是一天到晚說要跟大陸脫勾，但賺人民幣毫不手軟。」

