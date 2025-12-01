「我參選台中市長有何不可？」 麥玉珍：民眾黨非還沒上場就舉白旗的黨

​民眾黨立委麥玉珍傳出有意參選台中市長，麥玉珍今（1）日再於臉書表示，參選不是資格問題，是格局與態度。最近看到一些新聞、評論，「我想很坦白說一句：麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可？」

麥玉珍說，參不參選、會不會當選，那是下一個階段的事。但一座城市的未來，不應該因為「誰還沒講好」、「誰還沒溝通」就自動放棄。麥玉珍強調，民眾黨不是還沒上場就舉白旗的政黨，自己更不是遇到壓力就退縮的人。

麥玉珍表示，她沒有缺資格；機會，是自己努力爭取的。在民主社會，沒有「當然不行」這種事。台中，是多元、有力量、有故事的城市；麥玉珍重申，自己不是來要位置，而是來奉獻、解決問題、提升城市價值的。

民眾黨立委麥玉珍有意參選台中市長。（資料照，蔡親傑攝）

麥玉珍提到，短短不到兩年，她勇敢扛起新住民的期待：兩年內完成兩部法案立法，這是立法院首位新住民立委創下的紀錄，新住民發展署組織法正式通過，這是百萬新住民家庭盼了二十年的光，她知道，自己背後沒有強大的家族，也沒有厚重的人脈；但她相信，最強的靠山是人民，最堅固的後盾是努力。

麥玉珍回憶自己身兼南投黨部主委期間，用最少的資源、最勤的腳步，全縣宣傳核三公投資訊。最後，南投成為全國支持率第一名。麥玉珍強調，這不是奇蹟，是努力到了極限自然會長出的結果。

麥玉珍指出，她從沒有背景、沒有金權；她有的是一個很台灣、很真心的信念，台中是她打拚的地方，現在她也要把她的未來回報給台中。她不分化、不挑撥，不急著與誰對立。台灣需要的是合作，不是鬥爭；需要的是承擔，不是推卸。

麥玉珍表示，她願意站出來，是因為台中值得更好的未來更公平、更溫暖、更有國際競爭力。她願意讓自己的努力，成為更多人前進的力量；也願意用她的故事，陪台中一起走向更大的舞台。參不參選不是現在的重點，重點是她一直都在做事，也會一直做下去，「不是為了我能不能，而是因為台中值得、台灣值得，每一個努力的人都值得」。​

