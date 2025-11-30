我友邦聖文森恐與大陸建交？外交部再發聲

台灣友邦聖文森及格瑞那丁27日舉行國會大選，反對黨「新民主黨」取得壓倒性勝利，終結了總理龔薩福（Ralph Gonsalves）長達24年的執政，新民主黨黨魁佛萊代（Godwin Friday）28日就任新總理，該黨曾主張與台灣斷交並向北京靠攏。對此，外交部今（30）日再度強調，台聖兩國邦誼素來篤睦，兩國在農業、醫療衛生等合作成果豐碩，未來也會在既有成果基礎上，與新政府緊密協作。

聖文森及格瑞那丁（簡稱聖文森）位於加勒比海，是台灣少數僅存的邦交國之一，佛萊代領導的新民主黨曾提議終止台灣的外交，轉而與大陸建立更緊密關係，但其競選宣言並未提及此事。聖國國會有23個議席，其中15席為民選產生。在27日的國會大選中，新民主黨在15個改選席次中贏得14席，終結聯合勞工黨長達24年的執政。

根據《中央社》今天報導，外交部表示，我駐聖文森大使范惠君已於大選結果出爐後第一時間，代表台灣政府與人民親自且直接祝賀佛萊代，並向國會議員當選人表達誠摯祝賀，同時轉致總統賴清德賀忱，佛萊代表示感謝，並請范惠君向賴總統轉達謝意。

外交部強調，建交44年來，台聖兩國邦誼素來篤睦，台灣大使館與聖國朝野各界人士保持良好互動與友誼，兩國在農業、糧食安全、基礎建設、醫療衛生、資通訊科技及婦女賦權等領域合作成果豐碩，深受聖國朝野肯定，未來也會在既有成果基礎上，與新政府緊密協作，深化雙邊關係。

