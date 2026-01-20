「我只喜歡美的事物」 范倫鐵諾留下半世紀傳奇

（中央社羅馬19日綜合外電報導）義大利時尚巨擘、優雅風格的代表人物范倫鐵諾（Valentino Garavani），在投入近半世紀替各國名媛美女設計華服後，今天在羅馬住處辭世，享壽93歲。

綜合法新社和路透社報導，范倫鐵諾死因尚未公布；葬禮預計於23日在義大利首都舉行，21日與22日開放靈堂供大眾前往致哀。

范倫鐵諾．格拉瓦尼1932年5月11日出生在米蘭南方小鎮福格拉（Voghera）的富裕家庭，是家中獨子，父親經營電纜生意，名字靈感來自默片明星魯道夫．范倫鐵諾（Rudolph Valentino）。

廣告 廣告

他自小就要求鞋子要訂做的，並對時尚充滿熱情。2007年他接受義版Elle雜誌訪問時直言：「我從小就患上這種『病』，我只喜歡美的事物。」

他還說：「我不喜歡看到男人不打領帶、只套件毛衣，或者女人濃妝豔抹、穿著寬鬆垮褲。那是缺乏家教與自重不足的表現。」

此外，他也曾強調：「我愛美，這不是我的錯。我知道女人想要什麼：她們想要變美。」

他17歲離家前往巴黎知名藝術和時尚學校深造。當時克里斯汀迪奧（Christian Dior）極盡奢華的法國風格，為二戰結束後低迷的時尚界注入活力，也深深影響了他日後的美學。

1952年，他進入時裝設計師Jean Desses門下，服務過王室等富豪客戶。5年後轉替法國設計師Guy Laroche工作。

1960年，范倫鐵諾在羅馬創立自家時裝品牌，並在同年結識了相守終身的事業與人生夥伴賈梅蒂（Giancarlo Giammetti）。在極具商業頭腦的賈梅蒂協助下，該品牌在數年間發展為國際企業，並成功引領多次收購轉型。

范倫鐵諾談及賈梅蒂時說：「與一個人分享整個人生，每一個瞬間、每一份喜悅與痛苦、每一絲熱情與失望，都是難以定義的感受。」

賈梅蒂負責企業經營，讓范倫鐵諾全心投入創作。

1962年范倫鐵諾在佛羅倫斯（Florence）首次發表系列作品，旋即引發轟動，標誌性的「范倫鐵諾紅」自此成為代表色。

他每季時裝系列都會至少設計1件紅禮服，並曾在2022年出版著作Rosso寫道，「我認為穿紅裙的女人永遠美麗，是女英雄的完美形象」。

在事業頭10年，范倫鐵諾為瑞典女星安妮塔艾格寶（Anita Ekberg）、義大利傳奇女星蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）、「玉婆」伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）等人設計服裝，但1964年與「賈姬」賈桂琳．甘迺迪（Jackie Kennedy）的相遇則是關鍵。

他徹底改變了她的衣櫥，1968年她與希臘船王歐納西斯（Aristotle Onassis）再婚時，選穿了他的白色系列中的米白蕾絲婚紗。

這套婚紗在美國引起轟動。1970年，范倫鐵諾成為第一位在紐約開設門市的義大利設計師。多年來，他讓「義大利製造」成為全球精品代名詞。

他2005年接受「紐約客」（The New Yorker）專訪時直言，自己偏好能展現女性曲線、剪裁性感的設計，並說他心目中的女性，是「能享受美食、擁有真實身形，而非瘦成一根竹竿的女人」。

2005年臨近退休時，范倫鐵諾告訴「紐約客」，人生總有盡頭。他說：「到那時，我希望自己被記得是一位無論何時都努力追求美的人。」

2007年，他在羅馬舉辦盛大慶祝活動，為自己的時尚生涯畫下句點；為期3天的盛會，邀請來自全球上千名嘉賓，舉辦晚宴、派對和展覽。

他於2008年1月在他口中「第二故鄉」的巴黎舉行最後一場時裝秀。他說，這座城市教會他熱愛時尚與生活。（編譯：蔡佳敏）1150120