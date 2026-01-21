「我只想找媽媽」花蓮洪災失聯至今...兒花200萬自行開挖 吊車大王鼻酸！派重機械霸氣援助

花蓮馬太鞍溪洪災發生4個月後，仍有失聯者家屬持續進行搜尋行動。吊車大王胡漢龑（左圖左）再度派遣重型機械前往花蓮協助搜救。（翻攝自臉書/啟德機械起重工程-股公司）

花蓮馬太鞍溪去年（2025）發生嚴重洪災，釀成19人罹難，至今仍有5人下落不明。事發滿4個月後，搜尋行動仍未停止，其中住在光復鄉佛祖街的71歲張姓婦人持續失聯，其家屬選擇自力救援、不願放棄。相關消息曝光後，熱心公益的企業家胡漢龑十分不捨，再次對光復鄉伸出援手，派遣重型機械協助搜尋。

花蓮馬太鞍溪洪災後仍有人失聯？

馬太鞍溪洪災發生後，官方統計共有19人死亡，另有5人始終未尋獲。失聯者之一的張姓婦人，事發當時住在光復鄉佛祖街，至今仍未發現遺體。家屬表示，時間一天天過去，尋人行動卻不能停下，只希望能帶親人回家。

為何家屬自掏腰包搜救？ 已花費超過200萬元

張姓婦人的兒子莊姓男子與妻子指出，自去年10月起便為母親設置靈堂，同時自行租用怪手在事發地點附近持續開挖。2個多月以來，包含機具租金、司機人力、油料與伙食等開銷，累計已超過200萬元。

家屬坦言，原本地方政府曾允諾提供2台怪手協助搜尋，但實際僅有1台公部門機具進駐，另一台仍須自行負擔，每月費用超過15萬元，經濟壓力沉重，最終只能選擇親自操作機具持續找人。

於心不忍伸援手 吊車大王再派重機械進駐

長期投入救災與公益行動的啟德機械起重工程董事長、人稱「吊車大王」的胡漢龑，昨（20日）表示，從新聞中得知莊姓男子的心聲後深受觸動。胡漢龑指出，自己同樣十分重視母親，因此能理解家屬的煎熬心情。

經過一夜思考後，胡漢龑決定再次提供協助，派遣女婿率領重型機械前往花蓮光復鄉支援搜尋行動，希望能為家屬爭取最後的機會，讓失聯者得以被尋獲。

社會關注升溫 網友留言表達感謝

消息曝光後，不少網友在相關貼文下留言表達感謝與敬佩：「胡董將心比心的善舉讓人感動尊敬您」「胡董一直在做對的事情」「胡蕫總在適時的時候，做令人感到暖心的事」「好人一生平安」「胡董太讓人敬佩了，人間活菩薩」「謝謝胡董愛心滿滿，祈願一切順利早日找到莊先生的母親🙏」

