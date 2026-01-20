「我只是來匯款的」露餡 警實境演練破解愛情詐騙

搶案剛落幕又冒愛情詐騙，中市警二分局實境秀成功阻詐。(圖／記者澄石翻攝)

【警政時報 江雁武／台中報導】銀行大廳氣氛瞬間緊繃，警方剛完成戰術圍捕，搶匪被成功壓制在地，現場正要鬆一口氣，沒想到下一秒卻有人淡定開口：「我只是來匯款的。」別以為是電影橋段，這正是臺中市政府警察局第二分局精心規劃的防搶、防詐實境演練劇情之一，逼真程度讓現場民眾一秒入戲。

為強化金融機構安全防護機制，並提升員警、行員與民眾面對突發狀況的應變能力，中市警二分局日前於三信商業銀行進化分行，舉辦「加強重要節日維護金融機構安全」防搶、防詐暨攔截圍捕演練。整場演練以情境式腳本設計，結合「行搶」與「愛情詐騙」雙重情節，兼具震撼效果與實務教育意義。

比影集還精彩！中市警二分局銀行防搶防詐演練一秒入戲。(圖／記者澄石翻攝)

演練一開始設定為兩名歹徒誤信「高獲利投資詐騙」，血本無歸後鋌而走險，決定以搶銀行方式翻本。歹徒進入銀行後以遞紙條方式恐嚇索款，行員臨危不亂，依標準作業程序冷靜應對，將歹徒引導至等候區，同步通報主管並啟動警報系統，成功爭取警方到場時間，展現平日紮實訓練成果。

警方接獲通報後，立即調派線上巡邏警力趕赴現場，員警手持防彈盾牌、警械，以戰術隊形迅速進入銀行，喝令歹徒放下武器並完成壓制逮捕，過程流暢逼真，讓在場民眾直呼「比影集還精彩」。

年節前防詐再升級，中市警二分局銀行實兵演練超有感。(圖／記者澄石翻攝)

就在「搶匪落網、任務完成」的關鍵時刻，劇情再度神反轉，一名男子竟堅持要辦理高額匯款。員警主動關懷後發現，該名男子疑似陷入「假交友、真詐財」的愛情詐騙情境。經陪同檢視對話內容，員警指出對方自稱外國人卻全程中文聊天、從不視訊，且要求將款項匯至國內帳戶，詐騙破綻明顯，經耐心說明後，男子當場恍然大悟，成功阻止一場詐騙。

「我只是來匯款的」露餡，中市警二分局實境演練破解愛情詐騙。(圖／記者澄石翻攝)

中市警二分局長鍾承志表示，年節前後為金融交易高峰期，也是搶案與詐騙案件的高風險時段，呼籲民眾牢記「高獲利、零風險、限時匯款」就是詐騙關鍵字。警方將持續以「詐騙零容忍、守財不手軟」的態度，全力守護市民財產安全與生活安心。

