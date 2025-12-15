我只是個水果行老闆！「英雄」無用槍經驗 超狂肉身制伏槍手

。翻自《澳洲新聞網》

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）在本月14日發生的恐怖槍擊案，造成16人死亡、40人受傷。在案發第一時間，許多民眾目擊到一名白衣男子，用肉身直接制伏一名槍手，事後人人稱讚他為「英雄」。這位「英雄」的身分也曝光，是一名水果行老闆，而且完全無用槍經驗。

據《澳洲新聞網》報導，事發當時有一對父子檔槍手，但隨即有一名白衣男子，衝上前制伏其中一名槍手，並從其手中搶過一把長槍。其英勇行為，讓許多網友稱讚他為英雄。

廣告 廣告

這位英雄的身分，目前已確定是43歲男子阿邁德（Ahmed al Ahmed），不過他只是一名水果行老闆，完全無用槍或其他軍事經驗。事發當時他剛好路過，看到這恐怖一幕，也馬上挺身而出，不過他自己也中了2槍，幸好經治療後已無大礙。

目前警方尚未明確透露槍手攻擊使用的武器，但現場影片顯示，槍手疑似使用了步槍及霰彈槍進行掃射。警方指出，槍手是一對父子檔，50歲父親當場遭警方擊斃，24歲兒子阿克拉姆（Naveed Akram）遭到警方狙擊後受重傷，目前送醫治療中。

這起槍擊案造成16死40傷，其中傷者年齡從10歲到87歲都有。總理艾班尼斯（Anthony Albanese）宣布，澳洲在今（15日）全國降半旗，哀悼在邦迪海灘大規模槍擊事件中的罹難者。



回到原文

更多鏡報報導

雪梨海灘槍擊16死40傷 凶手父子被狙擊瞬間曝光！1死1傷

黎智英涉《香港國安法》3案勾結外國勢力、煽動全有罪 法官：企圖推翻中共

41J肉聲／時代雜誌2025風雲人物出爐！黃仁勳蘇姿丰入列 AI無法擋