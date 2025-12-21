「我只是開門...媽媽卻死了」！陸11歲童目睹父殺母陷憂鬱

大陸山東省臨沂市一名女子，日前在家中遭前夫持刀殺害，而整個過程，發生在其11歲兒子眼前，案發後，這名男童長期陷入自責情緒，已被診斷出憂鬱狀態，令人揪心。

案發現場的臥室。（圖／翻攝《網易》）

綜合陸媒報導，根據死者來青禾（化名）家屬透露，這起事件發生於8月10日晚間，當天11歲的童童（化名）在家中聽到敲門聲後，蹦跳著跑去開門，「他以為是很久沒見的爸爸來看他，心裡很高興。」

家屬表示，童童的彭姓生父與來女離婚，長期沉迷賭博，經濟與生活狀況惡化，與前妻關係緊張。進門後，彭男先帶著童童下樓購買零食。返回家中不久，他突然情緒失控，將來女推進臥室，隨即持刀行兇，童童全程目睹母親遇害。

廣告 廣告

家屬哽咽表示，「孩子就在門外，他什麼都看見了，卻什麼都做不了」，隨後彭男自首，他立即遭警方逮捕，臥室內血跡斑斑，觸目驚心。

案發後，童童出現心理創傷，不斷反覆追問，「如果那天我沒開門，媽媽是不是就不會死？」長期的自責與內疚，讓他出現失眠、情緒低落、拒絕交流等症狀，經專業評估後被診斷為憂鬱症，目前正在接受心理治療。家屬痛心地說，「一個11歲的孩子，承受了成年人都難以承受的噩夢。」

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

MLB/大谷翔平全球唯一神卡破紀錄 9500萬落槌成交

MLB/宋成文入札挑戰大聯盟成功 與教士達成合約共識

MLB/海盜三方交易換來3位新同學 鄭宗哲被DFA了