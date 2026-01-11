我台大博士班榜首！醉男嗆警被銬 提16萬國賠

男子喝醉酒失控罵員警。（圖／東森新聞）





有民眾在社群平台自稱，被警方莫名其妙壓制上銬，導致多處瘀青，手還流血，打算向督察室申訴，提出國賠16萬8千元，但警方公布最新的密錄器影像，強調是因為男子喝醉酒失控罵員警，還說是台大博士班榜首，卻以胸口逼近警方，喊「打我啊」，警方才會將他依法管束。

又是北市信義區，凌晨3時多，有醉客喝多了，跟其他人起口角，員警好意關心。

喝醉男子vs.員警：「好我們處理事情怎樣，沒有辦法控制自己是不是，（我沒有），酒喝多了不起嘛，（我沒了不起啊，你算什麼東西啊），你算什麼東西，（你一線三星喔，一線兩星？一星嗎），執行公務啦，離我遠一點。」

男子見人就嗆，不管是不是警察，還開口挑釁詢問對方官階，甚至以胸口不停逼近警方。

喝醉男子vs.員警：「退後，（打我啊，打我啦），你退後，（怎麼樣來啊，我怕你嗎），你現在怎樣，（錄影錄來啊，我台大博士班榜首啦，來啊打我啊打我啊。）」

他更嗆出自己是台大博士班榜首，不過學歷跟他喝醉了沒有關係，眼見他越來越失控，員警依法實施保護管束。

喝醉男子vs.員警：「你要再靠近我是不是，你要再靠近我對不對，（來啊打我啊），管束，（你打我啊。）」

只是沒想到，男子事後發文質疑警方對他強制上手銬，造成他手腕瘀青流血，額頭也受傷，他已經完成驗傷，要向督察室陳情，甚至提出國賠16萬8千元，對此警方拿出密錄器，還原上銬過程。

三張犁派出所所長陳右霖：「警方現場認定該男子酒後脫序失控，為預防其後續有傷害之行為，遂依警職法第19條第1項，瘋狂或酒醉非管束，不能保護其生命身體之危險，或預防他人生命身體之危險，對其實施保護管束。」

警方強調，執法過程都合乎法定程序，沒有不當之處，如果男子真的覺得自己受委屈，可以依法提出救濟，一切交由法官判定。

