「我司」不是台灣用語？兩派人爭論不休 他曝1用法較禮貌

近日不少民眾在網路熱議一個商務、公文用語「我司」，PO文者認為現在許多人把「本公司」簡化成「我司」不太妥。文章曝光後引爆網友爭論，有些人認為「我司」大陸用語；但也有人表示很多年前就看過「我司」這個用法。不過律師顏紘頤過去指出，「司」是政府二級機關部之業務單位，由他們稱「本司」較為妥當，一般公司使用「本公司」、「貴公司」就可以了。

原PO近日在Threads上貼出一個截圖，上面寫著「因我司是採用電子發票」。他認為應該將「我司」兩字應該改成「本公司」。文章曝光後，瀏覽量衝到151萬，吸引大量網友熱議。

有人認為，「正式公文，我司、貴司用N年，如今我司變成大陸用語，真厲害」、「對外，我司；對內，本公司；書面自稱，本公司，一直都這樣用啊，你個人少用不代表沒有啊」、「商業用語，這是正式格式」、「我司並不是大陸用語，可以問問自己爸爸媽媽」、「我怎麼記得包含現公司每個都寫『我司』，那麼多年了又突然變大陸用語了？」

不過也有人稱，「我司的司不是公司，這個司是指公家機關、主管單位，有上級對下級的意義存在」、「公司是公司、司是司」、「我比較常見貴司/貴公司，敝司/敝公司，我司很少看到。」

律師顏紘頤曾在臉書發文指出，「公司」一詞的起源，「公」是指共同，「司」是指管理，所以「公司」最原始的文義是「共同管理」的意思，以與「個人」做區別；演變到後來，就是法人與自然人的區別，所以「公司」兩個字要合在一起才能顯現公司真正的涵義。

大陸用語把「本公司」簡化為「我司」，強調「司」字摒棄「公」字，偏偏這個「司」是「管理」的意義，所以對外說「我司」的意義就是向對方說「我這個管理者」，顯然有上對下的意味，而非謙稱或自稱，是搞不清楚「司」本意的用法。

他指出，何況，「司」是政府二級機關部之業務單位，例如「高教司」「商業司」等等，就是貨真價實的行政管理單位，由他們來自稱「本司」還差不多。他指出，一般公司發給「商業司」的文也在自稱「本司」甚至「我司」的，叫這些真正的管理者（行政主管機關）情何以堪。他補充，公司行號在使用「我司」時，用「敝公司」、「本公司」比較好。

