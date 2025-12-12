「我司」是中國用語？律師曝「這用法」才正確：情何以堪…

生活中心／周希雯報導

近年隨著中國短影音平台盛行，台灣越來越多年輕人使用「中國用語」，不知不覺悄悄融入日常、聊天時不經意夾雜幾句，引起部分人反感；因此不少民眾會扮演起「支語警察」來糾正，捍衛台灣語言的主體性。就有網友分享截圖，商務文件上出現「我司」一詞，引發兩派關於「是否為中國用語」激烈論戰；但過去早有律師解釋真實用法，直言「這是對岸（中國）傳來的習慣用語」。

原PO近日分享1封公司商務往來的文件，內容提及「因我司是採用電子發票」，不過他認為「我司」兩字應該改成「本公司」。該文引發熱烈討論，一票人反駁「對外，我司；對內，本公司；書面自稱，本公司。一直都這樣用啊，你個人少用不代表沒有啊」、「正式公文我司貴司用N年，如今我司變成支語了，真厲害」；但也有不少人認同原PO，「我三十年前出社會接觸信函文件都是敝(本)公司、貴公司，現在都搞不懂很多人我司是在司什麼東西」、「私人企業是用本公司，我司是政府單位在用的，這裡的司不是公司的意思，是司理衙門的意思」。

對於「我司」是否中國用語，兩派人分享自己公司的用法。圖與本新聞無關。（示意圖／民視新聞資料照）

事實上，律師顏紘頤曾發文解釋「公司」一詞的起源，「公」是指共同、「司」是指管理，所以公司最原始的意思是「共同管理」、也用於區別「個人」做區別，直到後來演變為法人與自然人的區別，「所以『公司』兩個字要合在一起才能顯現公司真正的涵義。」對此，中國用語摒棄「公」字、簡化為「我司」，因此像是向對方說「我這個管理者」，他認為「顯然有上對下的意味，而非謙稱或自稱，是搞不清楚『司』本意的用法。」

兩派人吵翻「我司」是中國用語？律師1關鍵嘆「情何以堪」這用法才正確

顏紘頤律師指出，「司」是政府二級機關部之業務單位，比如教育部高等教育司、經濟部商業司等。（圖／翻攝「教育部高等教育司」官網）

更重要的是，「司」是政府二級機關部之業務單位，顏紘頤律師舉例「高教司」、「商業司」等，都是貨真價實的行政管理單位，由他們來自稱「本司」才合理，「一般公司發給『商業司』的文也在自稱「本司」甚至「我司」的，叫這些真正的管理者（行政主管機關）情何以堪！」對此，顏紘頤建議用「本公司」最適當，對於網友好奇問，「可是海運都用『我司』耶，我之前在港區上班。船公司報關行那些都用『我司』，超疑惑的」，他也解答「這是對岸傳來的習慣用語，很多公司之前跟對岸公司做生意被影響。」





原文出處：兩派人吵翻「我司」是中國用語？律師1關鍵嘆「情何以堪」這用法才正確

