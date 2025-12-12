「我司」是大陸用語？2派人吵翻 律師曝1用法才正確

生活中心／朱祖儀報導

隨著網路變得發達，越來越多台灣人使用大陸社群軟體，讓大陸用語悄悄融入台灣生活。近日一名網友因為看不慣「我司」的說法，就發文討論稱「應該改成本公司」，掀起兩派討論，有人認同表示，「我司是大陸用語」，但也有人直指，台灣很早之前就有這個用法。對此，律師顏紘頤曾解釋真實用法。

一名網友在Threads分享一張圖片，看到上面寫著「因我司是採用電子發票」，其中「我司」2個字被紅筆圈起來，被改成本公司，他也說「覺得應該改成『本公司』。」文章曝光吸引超過153萬人瀏覽，掀起兩派討論。

不少人認同原PO想法，「敝司就敝司，本公司就本公司，真的不要再用我司了好嗎」、「我司是支語」、「我三十年前出社會接觸信函文件都是敝（本）公司、貴公司，現在都搞不懂很多人我司是在司什麼東西」、「我也覺得我司是支語，以前是學敝公司、本公司。」

但也有人反駁，「正式公文，我司、貴司用N年，如今我司變成大陸用語，真厲害」、「對外，我司；對內，本公司；書面自稱，本公司，一直都這樣用啊，你個人少用不代表沒有啊」、「現在公文都要親民口語化，避免誤解或看不懂，所以許多原本用在公文的專門詞語已經越來越少用，就變成少見多怪了。」

我司、本公司差在哪？律師曝正解

對於兩者說法，律師顏紘頤曾在臉書解釋，公司一詞分開來看，公指的是公共，司則是管理，公司原始的意思是共同管理，用來與「個人」做區分，公司這兩字要合再一起才能顯現真正的涵義。

顏紘頤表示，中國用語將本公司簡化為「我司」，強調「司」字摒棄「公」字，但司其實是管理的意思，所以對外說「我司」，其實是「我這個管理者」，有上對下的意味，而非謙稱或自稱，這是搞不清楚「司」本意的用法。

顏紘頤進一步指出，司也代表政府二級機關部之業務單位，像是高教司、商業司等，是真正的行政管理單位，自稱「我司」還算合理，「一般公司發給『商業司』的文也在自稱『本司』，甚至『我司』的，叫這些真正的管理者（行政主管機關）情何以堪。」

