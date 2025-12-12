「我司」被罵是支語？掀兩派網友論戰 他曝：「這用法」更妥當

我司」被罵是支語？掀兩派網友論戰。示意圖／Pixabay

你是支語警察嗎？你覺得「我司」是支語嗎？日前一名網友PO了一張捷圖，是公司商務往來的郵件，其中就有「我司」這個詞彙，意思是「本公司」。發文曝光後引發兩派網友爭論不休，有人認為「我司」是中國人的用法，也有人直言很多年前台灣就看過這種用法了。不過一名律師站出來說，「這種用法」會更妥當。

一名網友日前在Threads上曬出一張捷圖，是一封公務往來的郵件，內容寫著「因我司是採用電子發票」，原PO說，「我司」這個詞彙應該要改成「本公司」，引發網友討論。

有網友說「正式公文，我司、貴司用N年了，如今我司變成支語了，真厲害」、「對外，我司；對內，本公司書面自稱，本公司一直都這樣用啊，你個人少用不代表沒有啊」、「我一直都以為我司是公務機關公文用語」、「我們一直都是說我司，我個人覺得很好，不會改的」、「有些國營出來的公司真的會這樣寫信，貴司，我司」、「司從很早就是行政單位的一種稱， 如『布政司』。『司』本身為中央二級行政機關下屬之一級行政機關，所以民間不該誤用」、「我的理解是，本公司比較是對多數人宣導，我司是對某一人或一小群人溝通」。

也有網友直言「敝司就敝司，本公司就本公司，真的不要再用我司了好嗎」、「我30年前出社會接觸信函文件都是敝（本）公司、貴公司，現在都搞不懂很多人我司是在司什麼東西」、「我都打敞司」、「我司是支語」、「整天在那邊我司我司的都是奇怪的人」、「我司是香港及中國的用語。 台灣的正式用語為本公司」、「我司確實是中國用語」。

不過律師顏紘頤過去曾針對此事發表意見，他說「司」是政府二級機關部之業務單位，由他們稱「本司」比較妥當，一般公司使用「本公司」、「貴公司」就可以了。



