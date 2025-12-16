我吃了什麼？網友驚覺前天晚餐忘光光 醫師警告「恐是手機失智症」：這10項自我檢測

現代人生活離不開智慧型手機，日本醫師提醒長期滑手機可能造成「手機失智症」，小心記憶力變差、生活細節常忘記。（示意圖/pexels）

現代人幾乎無法離開智慧型手機，但日本專家警告，長時間、無節制使用手機，恐導致大腦記憶混亂、思緒疲勞，甚至出現所謂的「手機失智症」。這種現象最常見的表現之一，就是連前天晚餐吃什麼都想不起來，引發網友熱烈討論與共鳴。

「手機失智症」真的存在嗎？

《日本新聞網》報導指出，「手機失智症」源自於長期接收過量資訊，讓大腦像一個塞滿雜物的倉庫，雖然資訊被儲存，但卻難以快速提取，導致名字、詞彙或日常細節突然想不起來，思考速度變慢。專家提醒，這並非典型失智症，而是現代生活中資訊過載所帶來的暫時性記憶困擾。

網友實測：你還記得前天晚餐吃什麼嗎？

就有一名網友於Threads上發起討論：「你還記得前天晚餐吃什麼嗎？」許多網友立即表示共鳴，「我一轉身就忘了」「昨天吃啥？要翻外送紀錄才知道」「我連日期跟禮拜幾都要看手機」等留言累積大量互動。

廣告 廣告

不過，也有人認為這並非問題，而是日常瑣事無需刻意記憶，「手機滑一滑就被說失智？」「沒手機的年代，我也不會記得前兩天吃了什麼」。

如何自我檢測手機使用是否影響大腦健康？

日本奧村記憶診所理事長奧村步整理出10項自我檢測，協助民眾判斷是否可能有「手機失智症」風險：

手機不在身邊就感到焦慮 上廁所或洗澡也必帶手機 無手機睡不著 經常以為聽到通知聲 常叫不出人名或物名 回話時容易詞窮 做事效率下降 心事太多 容易擔心 睡眠不足

手機失智症是什麼？長期滑手機真的會記憶衰退嗎？

奧村步表示，關鍵在於使用習慣，若能挑選資訊、設定使用時間，手機是方便工具；若長期無意識滑手機，則大腦容易累積「資訊垃圾」，最終影響記憶提取與日常表現。

如何降低「手機失智症」風險？

設定每日使用手機的時間限制

避免睡前長時間滑手機

精選閱讀資訊，減少不必要的推播

定期休息，給大腦「空檔」整理資訊

注意睡眠與生活作息

更多鏡週刊報導

它也要上床休息？IKEA滿額送「超萌手機小床」 睡眠達標還能換優惠券！幫你戒睡前滑手機

「我終於娶到妳了！」3對老夫妻數十年後補辦婚禮 失智嬤喊：忘了一切也忘不了我愛你

史上最扯放生記！印度航空把整架737「遺忘13年」…直到最近才想起來 該客機新身分曝光