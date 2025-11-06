我向美採購MQ-9B海上衛士無人機 空軍：資料鏈不會先傳美國

空軍參謀長李慶然中將今天（6日）在立法院指出，國軍向美軍購的4架MQ-9B高高空無人機，首批2架確定明年第3季可以交機。（圖/翻攝美通用子公司）

空軍參謀長李慶然中將今天（6日）在立法院指出，國軍向美軍購的4架MQ-9B高高空無人機，首批2架確定明年第3季可以交機，至於外傳MQ-9B的資料鏈會先傳美國再傳給台灣，李慶然否認說，MQ-9B的資料鏈是由地面控制站單向對接，因此「不會先傳美國再回傳到台灣」，而是台灣直接接收。

國防部長顧立雄上午率國防部各首長赴立法院外交及國防委員會專案報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲具體做法」、並備質詢，會中李慶然作了上述表示。

對於台灣向美軍購多項武器系統延宕，國防部表示，美國2020年軍售台灣6套供F-16V使用的MS-110偵照莢艙，原本要延至2026年交運，但國防部今天澄清是年底交付。

陸軍14套火山車載布雷系統（Volcano）原本是規劃在2029年交付，但目前可提前至2027年交付。至於M1A2T戰車中的最後一批28輛車也可在明年第一季交付。

MQ-9B平時可執行海、陸上目標監偵任務，以及特定目標戰術偵照；戰時利用即時偵照特性，可即時回傳影像供研判運用，支援作戰並對敵軍予以嚇阻，破壞作戰節奏及行動，提升防衛作戰最大效益。MQ-9B無人機為通用原子的產品，屬於大型定翼無人機，可以連續運作24小時，除了用於偵察用途，還可以掛載地獄火飛彈、小直徑炸彈、響尾蛇飛彈等執行對地、對空任務；空軍編列新台幣217億2254萬元籌獲4架。



