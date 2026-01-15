「我和大橋在一起」淡江大橋通車系列活動登場 邀全民搶先體驗國際級地標

備受國人關注，並獲美國《CNN》評選為「二○二五年全球十一大重要建設」的淡江大橋，預計將於今（一一五）年五月正式通車。為讓民眾在通車前搶先感受這座國際級工程之美，公路局與新北市政府規劃「我和大橋在一起」通車系列活動，邀請全民以不同方式走上淡江大橋，留下難忘回憶（見圖）。

由英國Zaha Hadid建築師團隊設計的淡江大橋，自動工以來即備受矚目，橋面工程預計於一一五年四月完成。經安全評估後，將於通車前陸續開放多項體驗活動，包括路跑、自行車、健行、大遊行、星空音樂會及野餐體驗等，讓民眾以走、跑、躺等多元方式親近大橋。

公路局指出，首波開放報名路跑及自行車活動迅速額滿，顯示民眾對淡江大橋高度期待。因此，自一一五年四月二十五日至五月三日止，每逢週末皆規劃全民可參與的體驗活動。四月二十五日登場「好朋友一起來瞧橋」健行活動，邀請親朋好友共遊新地標；四月二十六日「在一起，走上橋」大遊行，結合地方團體踩街演出；五月二日則舉辦「星空音樂會」，在淡水河畔以音樂共度浪漫夜晚。

五月三日壓軸登場的「我和大橋在一起」活動，將於橋上設置一百張躺椅，並開放野餐，讓親子同遊、自在躺平。通車典禮則訂於五月九日晚間舉行，以「感恩，美好之夜」為主題，為淡江大橋揭開通車序幕。

公路局提醒，自即日起至三月三十一日止，舉辦攝影及繪畫比賽，歡迎民眾踴躍參加。（活動資訊詳見https://tamkangbridgeppcontest.bhuntr.com/tw/ozumm66vptkqd53lw7/home/#news）。