〈我問天〉被封台語國歌！翁立友曝「練歌秘辛」 見偶像心跳加速

節目《唱歌給你聽》邀請到金曲歌王翁立友，他一登場就接連演唱〈我問天〉、〈行棋〉等招牌好歌，許志豪提到〈我問天〉可說是台語樂壇的國歌：「我助理今年22歲，他第一首學會的台語歌就是〈我問天〉，那時候他3歲，真的是好可怕。」

翁立友曝唱歌龜毛真相 一首歌反覆磨到極致

翁立友唱過許多膾炙人口的歌曲，他對每一首曲子的要求也很高：「我每次看到偶像洪榮宏大哥都會心跳加快、臉發紅，我以前都學他的歌，他有一首〈見面三分情〉，裡面有很多轉音、起承轉合，那個眉角很難抓到，我反覆練唱8小時，連我媽叫我吃飯我也不吃，後來我媽就很生氣地說『乾脆都倒掉去餵豬好了』。」

觀察「兇狗追郵差」悟出唱功祕訣 翁立友談「丹田呼吸法」

翁立友還分享自己對唱歌技巧的領悟：「我彰化阿公家鄰居有養一隻狗很兇，他最喜歡追郵差，有個菜鳥郵差第1天上班就被咬，第2天那個郵差看到狗就加快油門，那隻狗也跟著追，結果牠跑輸摩托車很不甘心地吠了兩聲。」

這故事卻讓主持群摸不著頭緒，翁立友接著說：「我開始觀察為什麼這隻狗這麼喘還能吠、還不會燒聲（台語）？結果就被我悟出來了，連狗都知道丹田在哪，我怎麼會不知道呢？這就叫做腹式呼吸法，很多人都不會，都是習慣用胸腔在呼吸。」見翁立友一臉正經，許志豪忍不住笑說：「你觀察的點跟我不一樣，要是我就只會想那郵差第3天還會來嗎？」

為戲特訓騎馬 烈日下假裝悠閒成最大挑戰

翁立友也在節目中演唱最新發行的歌曲〈看天〉，這勾起李子森的好奇心：「我有看MV，立友哥在裡面騎著一匹白馬，那是真的嗎？」翁立友笑答「當然是真的」，而且還為了拍攝MV特地去學騎馬：「當天台灣的氣溫是37度，我穿著軍裝、頂著烈日，還要假裝很悠閒的騎著那隻馬。」



