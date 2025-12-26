「我喜歡妳」斷句太撩！振永曖昧指數破表 宋柏緯靠1招破冰
《那張照片裡的我們》舉辦特映會。導演鄭乃方回憶選角過程，曾專程飛往韓國與振永面談，盛讚他私下個性內斂紳士，魅力十足。宋柏緯則在試鏡時自彈自唱展現誠意，成功奪下角色。宋柏緯透露起初擔心振永很高冷，沒想到第一天見面聚餐吃客家菜，雙方靠著威士忌破冰，李沐也笑稱振永吃飯時相當熱情，大家幾乎都是用「食物」在溝通，這才讓台韓演員之間的關係迅速升溫。
振永大玩曖昧斷句惹心癢 宋柏緯教這1字征服韓星
振永在片中飾演來台教跆拳道的金教練，挑戰不少中文台詞，現場重現經典台詞：「拍照，最重要的東西是什麼？」發音極為標準，獲滿場掌聲。最令影迷臉紅心跳的莫過於他在電影中對李沐說：「我喜歡妳…拍的照片。」這種神斷句讓曖昧感瞬間飆升。
導演透露這是刻意設計的巧妙誤會，因為教練講中文的方式是字句拆解，才打造出美妙的誤會。此外，宋柏緯更爆料教了振永1個實用漢字「爽」，宋柏緯解釋：「因為這個字可以用在不同狀況，簡單1個音節就能表達各種意思，蠻實用的。」這也成為雙帥互動中的有趣插曲。
李沐暗房蹲1月磨出攝影集 苦練2月客語獲認證
李沐為詮釋攝影師角色，特別學習沖洗照片技能，在暗房窩了超過1個月，感受角色賢英的內心世界。她在現場也拿相機記錄大量花絮，讓導演湯昇榮看了大讚並拱她交出照片出版攝影集，導演笑說：「妳快點把照片交出來，我幫妳出攝影集。」
除了攝影，李沐與宋柏緯還為戲苦練2個月客語，甚至到作夢都在說客語的程度。宋柏緯笑稱最難忘的台詞是「青年隊裡面有內奸」，雖然內容顛覆但語感很美。這份敬業也獲得現場客家觀眾的認證，直誇兩人發音標準。《那張照片裡的我們》還原1977年中壢時代背景，目前全台上映中。
