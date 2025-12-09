「我喝醉不記得了」南韓奧客找代駕！ 竟將他吊掛車外拖行1.5公里致死

代駕司機B先生被乘客推出車外並掛在車上行駛致死。示意圖（pexels提供）

南韓大田地方檢察廳今（9日）宣布，已對1名涉嫌在嚴重酒醉狀態下，將代駕司機推出車外並掛在車上行駛致死的30多歲A先生，以涉嫌殺人罪等罪名將其拘捕並提起公訴。

綜合韓媒報導，檢方指出，A先生的犯行發生在上月14日凌晨1點15分至40分左右，在大田儒城區官坪洞至塔立洞一帶的道路上。當時A先生搭乘60多歲的代駕司機B先生的車，但他卻將B先生推擠出駕駛座外。

在B先生身體被安全帶纏住、上半身懸掛在車外、裸露於路面的狀態下，A先生仍持續駕車行駛了約1.5公里。車輛最終撞上道路護欄才停下。經調查，B先生因頭部等處受到重創，送醫後宣告不治。

據悉，案發當時A先生處於嚴重酒醉狀態，酒精濃度已達吊銷駕照的標準。警方偵辦初期，A先生一度供稱「喝醉了，完全不記得了」，但之後在警方出示相關的監視器影像證據後，A先生坦承了犯行。

大田地檢署認為A先生明知其行為可能導致B先生死亡，卻仍持續駕車，因此決定依情節重大的殺人罪將其起訴。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

