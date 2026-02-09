我嚴厲譴責陸 要求立刻釋放黎智英

針對壹傳媒創辦人黎智英遭重判廿年監禁，陸委會昨嚴厲譴責中共及港府，假借國安名義打壓自由人權，要求中共及港府停止政治迫害，立刻釋放黎智英。陸委會也籲請國際社會警惕中共加速輸出極權的風險。

陸委會表示，黎智英遭香港國安法重判，不僅是剝奪個人的人身自由，及踐踏言論與新聞自由，更是否定人民向執政者問責的基本權利。此案也再次印證，在中共所謂的「一國兩制」下，香港基本法向港人承諾的自由權利形同具文，司法淪為政治打壓、清算異己的工具。同時提醒國人以香港的慘痛經驗為戒，守護得來不易的自由生活。

民進黨中國部也表達嚴厲譴責，指香港在中共威權陰影下，已遭毀滅性打擊，是香港民主最黑暗的一天。黎智英不是第一個中共極權統治下的受害者，也肯定不會是最後一個；只要中共不放棄威權統治，只會有更多的「劉曉波」與「黎智英」成為獨裁體制下的受害者。

據ＢＢＣ中文網，人權組織「人權觀察」亞洲區主任皮爾森表示，對七十八歲的黎智英判處廿年有期徒刑，實際上等同於死刑。

無國界記者組織昨發聲明表示，「香港的新聞自由在今天畫下句點」。對黎智英所受的判決深感憤慨，裁決顯示香港新聞自由徹底崩毀跟對獨立新聞的蔑視，英美等民主國家應向中國政府及香港當局施壓，確保黎智英與所有其他記者獲釋出獄。

