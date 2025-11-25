我回來了！楊丞琳台灣見面會「超狂福利」曝 小粉紅破防：不去演唱會了

娛樂中心／綜合報導

楊丞琳近年將演藝重心全放在中國，近期帶著新專輯回歸的她，不僅突然感性表示：「台灣是我出生長大的地方，很想念台灣歌迷」，24日更宣布將於12月21日在台北舉辦粉絲見面會，預告有望搶先在見面會演唱新專輯歌曲，沒想到消息曝光後，陸網紛紛炸鍋：「憑啥台灣吃這麼好？」

今年適逢楊丞琳出道25年。（圖／索尼音樂提供）

楊丞琳表示，舉辦見面會的初衷是想感謝粉絲25年來的陪伴，「很多粉絲都長大了，也有自己的生活、自己的工作，甚至自己的家庭。但我非常開心，他們在空閒之餘還能關心我、支持我，在我需要的時候給予我力量。所以希望在新巡演開始之前、專輯發行之後，能抽一個下午的時間，與好久不見的粉絲們見面。」因此她將這次的見面會定義為「家人的聚會」。

廣告 廣告

除此之外，楊丞琳也在小紅書宣布回台灣喜訊，以「台灣的粉絲朋友們，我回來了」開頭發文，發文寫道：「25年來，無論你／妳是在哪個時刻找到我，謝謝你們允許我僅憑對音樂的任性，成為你們生活的意義，而你們一直以來是我有且僅有，不曾失去過地等待著我再次與你們相見，所以，當思考到最想對你們說些什麼，其實就是那句『好久不見』。」

楊丞琳即將回台舉辦見面會的消息曝光後，不僅引起台灣歌迷熱烈迴響，陸網反應更是激烈，不少中國粉絲直呼羨慕，湧入楊丞琳社群表示：「中國粉絲也是粉絲啊」、「內地沒有的話，我也不去演唱會了，就這樣吧」、「憑啥台灣吃這麼好？」不過隨後有人喊話網友保持理性，發聲緩頰：「評論區的你們不要再給丞琳壓力了好不好，她這幾年一直在內地活動，回台灣基本就是探親。代入一下台灣的粉絲，兩三年見不到人，真的很難過了。」

更多三立新聞網報導

離婚陳妍希半年！陳曉驚爆「秘婚37歲女星」 本尊首發聲不忍了

張棋惠爆低調動手術！證實「1惡疾」纏身...最新病況曝光

甜美形象翻轉！金馬女星「飆台語」潑辣開罵：馬桶被大便塞爆

前隊友粿粿偷吃王子！峮峮鬆口全說了 兩人「私下互動」曝光

