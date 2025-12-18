「我回來了！」高虹安重返市府哽咽：走過低谷 更懂責任重量

新竹市長高虹安復職，今天回歸新竹市政府上班，與局處首長合照。 圖：周煊惠 / 攝

新竹市長高虹安今（18日）復職，返回新竹市政府上班。一早市府內外聚集局處首長、公務員與支持者，歡迎高虹安回來。高虹安發表談話時表示，心情很激動，終於在經過一年多風雨後，可以走進最熱愛、牽掛的市府，並強調自己背負著2022年9萬8000多票支持她選上市長、今年大罷免以12萬多全國最高票讓她留下來擔任市長的「最重、最甜蜜負擔」，「我回來上班了！希望大家都能趕快回到崗位工作」。

高虹安於立委任內涉詐領助理費案，一審依貪污罪遭判刑7年4月，內政部依法將她停職，市長職務由新竹市副市長邱臣遠代理；經上訴，二審台灣高等法院判決出爐，撤銷貪污罪，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，可上訴，內政部隨即依法將高虹安復職。

高虹安今天重返新竹市政府，她看見許多熟悉市政團隊夥伴、很多市民朋友，激動、哽咽直呼：真的很感動，「謝謝大家，我回來了！」今天走進市政府、站在這跟大家說話，心情很激動，但也相對沉穩，激動是因為她終於在經過一年多風風雨雨後，可以走進來最熱愛、最牽掛的市政府，看到大家；最沉穩是因為經歷過這麼多低谷、人生中逆境，她現在也比人生中任何一個時候，更加了解責任的重要性。

高虹安指出，這一年多時間裡，對於在座每位在崗位工作的人，不管身份是局處首長、市民朋友，甚至是媒體朋友，這一年時間，對忙碌的大家來說，好像一眨眼就過去了，但對於一個人生被迫按下暫停鍵的她來說，「我覺得好像漫長的像是過了一個世代」。這段時間裡，她雖然沒在市府和大家並肩作戰，但新竹市市政在優秀市政團隊努力之下，一天都沒有、也不能夠停下來。

高虹安表示，特別感謝所有市政團隊辛苦的首長、基層同仁們，她也特別點名感謝邱臣遠、秘書長張治祥，代理市政團隊這段期間中，大家堅守崗位、將每一項市政工作持續往前推進，真的非常不容易，同時也很感謝市政團隊，將她在競選市長時親自向市民承諾的每項政見，一直努力兌現、實現。

高虹安談及市政團隊推動許多重大建設、社會福利政策，強調這些局處長每個人身上都背負著一顆讓新竹市民幸福安定的齒輪，也不負眾望努力將每一塊實現，也看到市政團隊獲得很多外界肯定。

高虹安強調，回到市長崗位後，還有好多好多要努力去做，會盡力檢視目前所有市政政見完成的進度，也會去看重大建設如何加速推進，並持續強化校園安全、教育投資，落實新竹好學政見，同時也會把照顧長輩、孩子、家庭，放在第一線核心政策，會把全部心力放在市政工作上，和所有優秀市政團隊夥伴，以及在現場優秀里長、議員還有市民朋友們，一起並肩作戰，把事情繼續做好、做到位，是現在最重要的事。

高虹安透露，其實在這段時間，每天晚上睡覺時都有很多想法、念頭，其實在現在站在這個位置，她認為在逆風、人生低谷時，給她的溫暖和支持，比起在順風時給的掌聲，是更加令人感動、刻骨銘心的。

高虹安說，她記得這段時間，每位看到她時喊加油的市民朋友，也記得在市場賣雞肉的阿伯說「市長，妳休息太久、趕快回來工作囉！」也記得在反罷免時站在街頭，好多局處首長上班看到她，還會搖下車窗說「希望市長趕快回來」；當然，最重要的無論是2022年9萬8000多票支持高虹安選上市長的，或者是今年大罷免期間，以12萬多全國最高票讓高虹安留下來擔任市長的，「這些選民的支持都是我身上最重、最重也最甜蜜的負擔」。

高虹安也感性表示，當然還是要非常感謝最親愛的家人，因為在她最難過的時候、沒有辦法在外面表現出來的脆弱，是她的家人們一邊要擔心、一邊又要撐住她並接住她這些不安的情緒，真的很謝謝家人在這段時間所承受的壓力，今天真的很多人來送她上班，希望大家今天都能夠在這邊感受到過去這段時間裡，大家對她的關心、擔心，能讓大家放心，「我回來上班了！希望大家都能趕快回到崗位工作」，一起面帶微笑來面對所有逆境、也一起來為新竹市民幸福而努力，也希望所有市府團隊繼續為新竹打拼，「我回來了，謝謝大家！」

