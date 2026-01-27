即時中心／黃于庭報導

美國於22日正式退出世界衛生組織（WHO），衛生部副部長歐尼爾（Jim O’Neill）更直言，2019年新冠肺炎疫情爆發前，世衛無視台灣發出的警告，「假裝台灣不存在」；不過，世衛COVID-19專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）駁斥該說法，並稱沒收到警告，台灣僅是「索取資料」，沒有所謂忽視一說。對此，外交部今（27）日鄭重澄清，該專家所言錯誤、並非事實。

關於台灣並未向世衛示警，只是索取資料，外交部發言人蕭光偉駁斥，「該名專家所言錯誤、並非事實」，衛福部2020年4月11日發布新聞稿，清楚說明中央流行疫情指揮中心，曾對世界衛生組織否認「台灣警告COVID-19可能人傳人」之說法，並提出澄清。

廣告 廣告

事實上，當初指揮中心指出，疾管署早於2019年12月31日，掌握中國武漢出現7例非典型肺炎病例，基於過往SARS經驗，衛生安全部門提高警覺，當天立即依照國際衛生條例，以電郵通報世衛聯繫窗口，並提及病例已經進行隔離治療，提醒公衛專業人員，注意人傳人風險。

蕭光偉強調，現在並非要爭論是否有示警、忽視警告，而是經過這麼多年，世衛應該清楚知道，為了全人類公益，不應特意疏忽、遺漏任何國家，而我國爭取參與世衛多年，長期以來獲得友邦及理念相近國家支持，雖然美國宣布正式退出，但美方仍在多個場合重申，對台灣國際參與的支持。

對此，蕭光偉進一步說明，川普政府上任以來，曾13度對外以各種方式，公開表達對台灣國際參與的支持；且其他理念相近國家及友邦，支持我國國際參與的力道持續增加，我國將持續和美國、友邦及其他理念相近國家持續合作推案。

關於我國宗旨及目標，蕭光偉強調，仍希望以觀察員身分受邀，參與世衛大會，以及完整參與世衛組織各項會議及活動，這不但攸關台灣2300萬人衛生安全，也能共同促進國際衛生安全更具體的維護。

原文出處：快新聞／我國加入碰壁！世衛專家還稱「台灣未示警新冠」 外交部傻眼反駁了

更多民視新聞報導

歐洲議會出手了！高票通過報告挺台灣 強化「這領域」合作內容曝光

點名國會！川普怒調高南韓關稅 她：下一個會不會是台灣立法院？

陪同國際青年大使晉見賴總統 林佳龍：讓台灣在世界發光

