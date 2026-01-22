我國即將參加米蘭冬奧 運動部長親自授旗

中華奧會與運動部今天（22日）舉行「第25屆米蘭－科爾蒂納冬季奧林匹克運動會」代表團授旗典禮，典禮由運動部長李洋授旗並頒發加菜金，為即將出征的選手加油勉勵。

本屆代表團共有雪車、滑冰及滑雪共10位選手取得參賽資格，運動部長李洋表示，運動部成立的初衷就是做選手最好、最堅實的後盾，另外有兩件事要叮嚀選手，首先是安全為第一優先，第二則是享受冬奧這個舞臺，大家創造了歷史，接下來就要去展現選手苦練的那些日子，所累積經驗去表現出最好的那一面。

雖然我國處亞熱帶，但選手仍克服環境與資源限制，中華奧會主席蔡家福表示，今年人數也創新高，選手有10位，總共連教練、防護員、培訓員共有35位，是臺灣參加冬奧陣容最龐大的一次，責任也最重大，更是運動部成立以來第一次國家的代表隊參加冬季奧運大型的賽事，展現我國冬季運動的發展。

第25屆冬季奧林匹克運動會將於2月6日到22日，在義大利米蘭與柯爾蒂納聯合舉行，我國代表團目前正全力備戰，並將自2月1日起陸續前往義大利參賽。開幕典禮訂於2月6日在米蘭盛大登場，正式揭開為期17天的冬季競技盛會序幕。