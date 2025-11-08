我國向美採購AGM-154C blk3 將具攻擊移動目標能力

國防部日前證實我國向美採購的AGM-154C將是blk3型，甚至比美軍現役的blk2型還要更新一個世代。學者分析，blk3型具備數據鏈結能力，可在射後更新目標資訊，達成攻擊移動目標，甚至攻擊海上船艦的能力。

根據公開資料，全名AGM-154聯合距外精準武器(Joint Standoff Weapon, JSOW)是由美商雷神公司(Raytheon Company )所研製的低成本滑翔空對地炸彈，全重約450公斤，長4.1公尺，直徑0.33公尺，折疊式彈翼翼展達2.7公尺。154C型則搭配英國貝宜(BAE Systems)開發的BROACH彈頭，具硬目標穿透能力。

AGM-154型滑翔炸彈本身並不具備主動飛行動力，而是透過攜行戰機的慣性拋射，作戰距離最高可達130公里，不過速度不如一般飛彈，最高僅能以次音速飛行。但由於是透過全球定位系統(GPS)、慣性制導(INS)方式精準打擊地面目標，可達成低成本、遠距離、高致命且射後不理的作戰效益。

而本次揭露的AGM-154C blk3型，則為2007年起開始研發，並於2017年經美軍評估達完全作戰能力的最新型號。國防院學者舒孝煌分析，目前blk3型的公開資料不多，但研判其應具有數據鏈結功能，可透過Link 16戰術資料鏈，在射後更新目標資訊，達成攻擊移動目標，甚至是攻擊海上船艦的能力。舒孝煌說：『(原音)這個飛彈是用GPS加慣行導航，所以理論上它只能打固定目標，可是如果能中途不斷修正目標資訊的話，那就可以打擊移動目標，這可能就需要Link 16這樣的資料鏈提供。因為美軍現在強調SINKEX(Ship Sinking Exercise)，就是所有的東西都能打海上目標，這完全就是針對解放軍海軍。』

舒孝煌也指出，對我國空軍來說，獲得AGM-154C絕對是戰力上的躍升。過往我國空對地的作戰多半使用如小牛飛彈等雷射導引炸彈，但在視距外精準打擊卻是一片空白，讓軍機必須冒險貼近目標進行攻擊。未來獲裝AGM-154C後，就可提升軍機安全性，避免遭敵防空武器反擊。(編輯：宋皖媛)