我國外交晚宴沒人來？ 俞大㵢斥：外媒完全胡扯

我國駐美代表俞大㵢出席華府台灣同鄉會感恩節餐會 （圖／TVBS）

在華府台灣同鄉會感恩節餐會上，多位重要人士共聚一堂，包括駐美代表俞大㵢、副代表楊懿珊以及美國在台協會執行理事藍鶯等。雖然聯電創辦人曹興誠因身體不適缺席，但黑熊學院的黑熊也出席了活動。俞大㵢在會上針對CNN報導外交部長林佳龍在聯合國大會期間舉辦的場邊聚會缺席問題提出回應，同時也談及美台關稅談判進度以及台灣半導體產業赴美擴產等議題。

駐美代表俞大㵢在活動中直言不諱地回應了CNN近期的報導。他表示，該媒體刊登了一篇相當悲觀的報導，聲稱台灣外交部長在紐約主辦的晚宴無人出席，俞大㵢認為這是「胡扯」。他感到遺憾的是，CNN在報導前並未向台方求證，而是扭曲事實，甚至聲稱台灣感到挫敗，他質疑該媒體如何得知台灣方面的真實感受。

關於美台關稅談判的進展，俞大㵢表示這與美國最高法院的判決無關，台灣尊重美國的司法流程，沒有任何特別期盼。他強調，美台雙方都有意願加速完成對等關稅和第232條款國安關稅的談判。針對台灣半導體產業赴美投資的議題，俞大㵢解釋，這並非將台灣的「矽盾」連根拔起，而是因應美國市場需求增加產能。他指出，隨著AI和新科技的發展，美國對台灣高科技產品的需求大幅增長，台灣廠商前往客戶所在地生產是合理的商業決策。雖然台灣本土也在擴充產能，但受限於能源和水資源必須與民生需求競爭，因此到美國增加產能符合美台雙方的期待。

此外，副總統蕭美琴近期在IPAC峰會發表演說，前總統蔡英文則出席了柏林自由會議，並將於本月18日在華府女性外交政策團體的年會透過視訊發表演說。雖然蔡英文卸任後尚未訪問華府，俞大㵢表示，美國有許多朋友期待蔡前總統來訪，只是在等待適當的時機。

