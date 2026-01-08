我國官員遭列台獨頑固分子 賴清德開嗆：台灣不屬於中共

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德今(1/8)表示，希望中國領導人清楚了解，對台灣進行針對性軍演，絕非和平行動，對台灣統戰滲透、跨境鎮壓，更不可能達到統一台灣的目的，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中國的公權力也不及於台灣。

中國國台辦發言人陳斌華昨日宣布，將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀以及高等檢察署檢察官陳舒怡列入「台獨頑固分子」名單，並指出劉、鄭等人的相關作為，是倒行逆施，台獨行徑累積已久，引發兩岸人民不滿。

賴總統上午出席調查局調查班結業典禮並回應媒體提問，針對中國上周實施對台軍演，昨日又公布台獨懲戒名單，賴總統指出，日本參議員石平被中國制裁，不能入境中國，但近日來台訪問，用行動證明中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中國政府對台灣人民進行跨境鎮壓，也足以證明其公權力不及於台灣，也證實台灣不屬於中華人民共和國的一部份。

賴總統表示，作為總統，對任何被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲，即使面對中國威脅，劉世芳等人都能站在自己的崗位上，為國家奮鬥，無懼中國威脅。

賴總統說，自己作為三軍統帥，也要再度向人民承諾，一定會守護國家，維護國人生命財產安全，不許中國的手伸到台灣的土地來，也要請朝野都支持國家，讓國防特別預算、總預算能夠付委審查，這是對人民、國家最起碼的責任與義務。

