我國愛滋疫情創22年新低 今年新增感染估低於900人

每年12月1日為「世界愛滋日」，疾管署長羅一鈞今天(1日)表示，近年來，我國愛滋疫情持續下降，雖去年曾小幅回升，但預估今年全年新增感染人數將低於900例，下降15%，創22年來新低。

為響應12月1日「世界愛滋日」，疾管署1日舉辦「突破迷思 愛不迷失」記者會，特別邀請變裝皇后薔薇、漢娜及貝果進行開場表演，希望透過其大膽且多元包容的形象，消除大眾對愛滋的迷思與歧視。現場嘉賓也一同參與互動遊戲，傳達「U=U」(病毒量測不到＝傳不出去)正確的愛滋知識。

疾管署長羅一鈞指出，我國愛滋疫情自2018年起整體呈下降趨勢，去年曾小幅回升至年增千例，但今年再度下降，截至11月底，新增感染數約為800人，預估全年不超過900例，將創22年來新低。他希望透過篩檢、追蹤與治療，未來每年能持續降低100例。他說：『(原音)我們今年大概就是累積到11月底，目前大概是800出頭，我們估計大概到年底應該大概會低於900例，這個是22年以來的新低。我們去年曾經一度稍微小竄升一下到超過1,000例，不過，今年又很順利的大概下降15%左右，應該會降到大概不到900例，大概880幾例之類。』

根據疾管署統計，我國2024年愛滋防治成效指標達「92-96-95」，即92%感染者知道自己感染，96%已知感染者接受治療，以及95%接受治療者病毒量成功抑制，優於全球平均「87-89-94」。

羅一鈞表示，雖然我國愛滋防治成效顯著，但仍有約8%感染者未知自身感染狀態，他鼓勵不論是本國人或外國籍朋友皆可藉由多元的篩檢管道定期篩檢。他指出，今年累計至10月，愛滋自我篩檢人數較去年同期多出1萬人次；疾管署也持續布建愛滋友善醫療環境，推動公費「暴露愛滋病毒前預防性投藥」(PrEP)，將由今年8,000個名額增加至明年9,500個名額，參與PrEP的醫院也將由目前21家擴增為明年63家。

羅一鈞強調，疾管署將持續推動愛滋防治與去歧視工作，促進健康平權，期盼達成聯合國愛滋規劃署(UNAIDS)「95-95-95」目標，及全球愛滋防治「3零」-零新增、零死亡、零歧視的願景。 (編輯：宋皖媛)