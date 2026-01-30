我國憲政史上首次！預算會期沒審預算、頻推惡法 行政院硬起來開嗆

即時中心／高睿鴻報導

憑藉國會多數優勢，國民黨及民眾黨近兩年不斷聯手，接連猛推高爭議政治法案，例如遭判違憲的國會擴權法、憲法訴訟法等；也修了選罷法、公投法，試圖更改選制；多次修正財劃法，讓地方從中央挖走數千億額外財源。不僅如此，兩黨今（30）日還趕在立法院本會期最後1天，繼續「清倉」剩餘的高爭議法案，修《衛廣法》（中天條款）、助理費除罪、為藍營解套不當黨產條例等；對此，行政院發言人李慧芝回應了。

李慧芝首先痛批，這是我國憲政史上首次，立法院在預算會期，完全未審議中央政府總預算，卻接連通過侵害行政權的法案；本會期最後一天，更是接連倒退式修法，強行通過高度爭議、違反憲政民主價值、甚至可能讓現行刑法制裁體系，出現巨大漏洞的法案，完全藐視憲法精神與既有司法判決。

李慧芝指出，「廣電三法」（《廣播電視法》、《有線廣播電視法》、《衛星廣播電視法》）自2003年修正以來，確立政府、政黨不得投資民營廣電事業的「黨政軍退出媒體」原則，作為防止政治介入媒體、維護媒體獨立與新聞自由的核心制度，至今已實施逾20年。

然而，在野黨此次修法，她怒批，明顯是為了個案、並將政黨意志伸入獨立機關。李慧芝嚴厲譴責，這不僅違反司法針對個案正義的重要法律精神，更是讓不符換照規定的特定業者，可藉濫行訴訟，持續違規經營，佔用稀缺、並具公共性之廣電頻道資源。「這無疑才是戕害新聞自由，並扼傷民主制度」，她說。

至於黨產條例，李慧芝則指出，自2016年制定後，已通過司法院釋字第793號的合憲性檢驗，包括救國團等附隨組織的認定，相關案件正在司法審理程序，部分財產爭議更已判決確定，但此次也遭倒退式修法。她痛批，這不僅讓公共財產持續遭侵佔，國產也再度淪爲特定政黨集團的私產，公然悖離自由民主憲政秩序、以及國家落實轉型正義要求。

對於草率通過的《立法院組織法》，李慧芝更表示，相關修法過程，不僅違反民主程序，沒有經過實質討論；並且，法案文字將相關歲費，直接定性為「立委補助費用」，不僅誤解公費助理費的人事費性質，還恐怕將使現行刑法制裁體系出現漏洞。至於所謂的部分加給，則是欠缺明確驗證機制，未來恐怕也將成為規避國家審計制度的缺漏。

李慧最後芝強調，行政院肩負守護憲法的責任，面對立法院棄守憲法職權、怠於審議中央政府總預算，卻通過侵害新聞自由、悖離民主憲政秩序的法案，行政院勢將採取合法、合憲的作為與救濟手段，以維護憲政秩序與民主價值。

