我國拚重返非洲豬瘟非疫區 農業部：向WOAH提交後1年會再獲認證

台中市梧棲區一處養豬場在10月22日爆出首例非洲豬瘟，菲律賓等國宣布停止輸入台灣豬肉。農業部防檢署今（9）日表示，由於疫情僅在單一案場，我國將於2026年2月21日，向世界動物衛生組織（WOAH）申請重返非疫區，預計提交申請後1年就可望順利重獲國際認證。

日前台中市梧棲區某廚餘養豬場爆出非洲豬瘟案例。（示意圖／報系資料照）

我國在10月22日爆出首例非洲豬瘟後，為了展現負責態度，隨即自行暫停所有台灣豬出口，並主動向WOAH通報。菲律賓農業部門今日宣布，台灣和西班牙都爆發非洲豬瘟疫情，因此全面停止台灣和西班牙豬肉輸入，原先和台灣談定的豬肉輸入檢疫規定一律失效。

農業部。（圖／報系資料照）

對此，農業部防檢署動物檢疫組組長高黃霖表示，目前國內已無其他疫情，現已著手準備相關文件，預計將於明年2月21日向WOAH申請「自我宣告為非疫區」。根據WOAH規定，重返非洲豬瘟非疫區的認定不須如傳統豬瘟、口蹄疫等要走專家小組審查、科學委員會、WOAH大會審查的程序，僅需WOAH內部官員審核，期間國內若沒再發生疫情，從遞案申請後約1年內，即可順利重返非疫國地位。

豬肉。（示意圖／中天新聞）

高黃霖提到，我國若重返非洲豬瘟非疫區，就可再重啟和菲律賓等國的豬肉輸出談判，談判時程則須視菲國對豬肉的需求，以及有無提供問卷、有無查場程序等而定，對方只要提出，我方都會全面配合。

