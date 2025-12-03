我國推1.25兆國防預算 國台辦氣炸轟賴清德「玩火」：自掘墳墓

賴清德追加1.25兆國防預算，國台辦也轟賴清德在「玩火」。（翻攝微博）

總統賴清德上個月26日宣布，未來8年投入1.25兆國防軍購經費，維護台海和平，國民黨主席鄭麗文痛批賴清德在玩火，讓台海變火藥庫。中國國台辦今被問及此事，也轟賴清德在「玩火」，以武謀獨只會自掘墳墓。

今國台辦舉行例行者會，媒體詢問有關於賴清德增加國防預算問題，並說台灣內部「輿論」抨擊賴清德在玩火，有何評論？

賴清德追加國防預算 國台辦氣炸

對此，國台辦發言人張晗稱，賴清德無原則媚外、無底線賣台，在謀「獨」挑釁、窮兵黷武的道路上狂奔，大肆揮霍民脂民膏，大搞「全民皆兵」，不惜把台灣當戰場、把民眾當火砲，將本可用以改善民生的錢在浪費在購買武器、養肥外國軍火商，這只會把台灣推進更加兵凶戰危的險境。

國台辦警告：賴清德別玩火

張晗宣稱，台灣同胞應認清賴清德「台獨引戰」的極端危險性、危害性，「台獨」意味著戰爭，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉；話鋒一轉，她要台灣人跟他們「一道推動兩岸關係重回和平發展正軌，切實維護台海和平穩定和自身安全福祉」。

最後張晗語帶威脅，說警告賴清德、民進黨當局「不要玩火，玩火者必自焚；「以武謀獨」、鋌而走險，只會自掘墳墓。

