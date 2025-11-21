我國爭取到主辦權 亞洲消防首長協會年會2030在台灣

內政部消防署今天(21日)舉辦今年度災害防救科技韌性成果展。消防署長蕭煥章致詞時表示，台灣是科技島，有一定的科技實力，如何將科技應用到救災現場是消防署努力的方向與目標。他並指出，為了擴展防災應變的視野、提升國際能見度，台灣已成功爭取到2030年亞洲消防首長協會年會主辦權。

內政部消防署今天舉辦「災害防救科技韌性成果展」，展現5G大數據、人工智慧、擴增實境、地理資訊系統等智慧科技如何導入消防領域。

內政部次長馬士元在致詞時指出，科技始終來自於人性，所有科技工具的研發最終核心還是要回到人本身，他感謝所有無名英雄在防災上的努力。

廣告 廣告

消防署長蕭煥章致詞時則表示，台灣是科技島，有一定的科技實力，如何將科技應用到救災現場是消防署努力的方向與目標。

蕭煥章並表示，為了擴展我國防災應變的視野、提升台灣能見度，消防署20日跟亞洲消防首長協會(International Fire Chiefs’Association of Asia, 簡稱IFCAA)次長鈴木浩永等幹部開會，洽談承辦未來年會的可能性，並成功爭取到2030年IFCAA年會的主辦權。他說：『(原音)我特別跟日本表達說，這幾年，台灣的科技整合應用有很長足的改進，那這些進步怎麼跟亞洲地區國家分享、瞭解？所以，IFCAA這邊...我們的次長也很大方地允諾說，2030年IFCAA年會就在台灣。』

消防署表示，亞洲消防首長協會成立於1960年，總部秘書處設於日本東京，成員由亞洲及大洋洲各國消防首長等單位組成，每2年定期召開年會，透過國際間持續交流，促進消防防災資訊與技術合作，提升亞洲及大洋洲地區災害預防與應變能力。台灣最近一次主辦IFCAA年會是在2020年，當時受到新冠肺炎疫情影響，改採書面會議方式進行，消防署表示，爭取到年會主辦權後，將邀請各會員國防災夥伴來台互動交流，藉此學習各國防救災經驗與相關科技。