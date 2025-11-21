我國發《台灣全民安全指引》...繼美、德、芬蘭後「加拿大加入按讚」：提供實用指引「應對緊急狀況」

國防部普發新版《台灣全民安全指引》，獲得國際友盟熱烈迴響，並在臉書發文推薦。加拿大駐台北貿易辦事處今（21）日也在臉書發文表示，手冊提供實用指引，協助居民應對緊急狀況，並提醒在台加拿大公民注意，若至 12 月仍未收到郵寄版本，可於加拿大駐台北貿易辦事處上班時間領取英文版。

《台灣全民安全指引》手冊推出後，獲得國際友盟熱烈迴響，於社群同步轉載且評價充滿肯定。包括芬蘭商務辦事處透過官方臉書發文支持，指出芬蘭在民生安全準備與危機應變方面擁有悠久而完善的傳統，政府提供完整線上備災指南，協助民眾在遇到非常事件可以採取正確行動。

廣告 廣告

貼文強調，雖然威脅發生機率不高，但「保持良好準備」始終是芬蘭全社會韌性的基礎；同時肯定台灣最新發布的《全民安全指引》，認為此舉可以提升大眾安全意識，使民眾能在突發狀況中採取適切行動。

美國在台協會（AIT）則於其官方網站「Emergency Preparedness」頁面提供多項應急準備資訊，包含地震、颱風等災害的事前準備建議與事後行動指引。AIT 也在網站中特別推薦參考國防部推出的《台灣全民安全指引》，肯定其內容對居民具實質幫助。

此外，德國在台協會近期也於社群平台發布貼文，向民眾介紹《全民安全指引手冊》，並提醒手冊提供多種緊急情境下的自救與互助方式，附下載連結供民眾索取。貼文指出，各國皆逐步重視公民在危機中的行動能力，台灣推行此政策與國際方向一致。

加拿大駐台北貿易辦事處今日在臉書發文表示，更新版的《全民防衛安全手冊》已發行，協助居民應對緊急狀況。

加拿大駐台北貿易辦事處指出，手冊提供實用指引「準備緊急應變包、尋找避難場所、危機期間保持安全、辨識並避免錯誤資訊」目前手冊正以郵寄方式分送至全台各家戶，並提供英文版。

加拿大駐台北貿易辦事處也提醒在台加拿大公民注意，若至 12 月仍未收到郵寄版本，可於加拿大駐台北貿易辦事處上班時間領取英文版。

（圖片來源：加拿大駐台北貿易辦事處）

更多放言報導

港男共諜組織2現役軍人遭起訴...國防部「強烈譴責叛國行為」：持續深化反情報教育、提升官兵安全意識

要求國防產業界「轉戰時防衛體制」...《日經》：美國防長力求打破低效官僚結構「必須確保盟國及時取得防衛能力」