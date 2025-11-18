我國腸病毒進入流行期 新增1死亡 疫情續創6年最高

台灣腸病毒疫情進入流行期，疾管署今天(18日)公布國內新增1例幼兒腸病毒感染死亡病例，今年已累計19例重症，其中9例死亡，疫情為近6年同期最高。疾管署發言人曾淑慧提醒，目前腸病毒型別轉換，由新生兒易感染的伊科病毒11型轉換為幼兒易感染的克沙奇A型，預估未來幾週病例數持續攀升，她呼籲家長留意幼兒相關症狀。

根據疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情上升，上週腸病毒門急診就診共1萬1,223人次，較前一週上升4%，超過流行閾值單週1萬1,000人次，疫情進入流行期。檢出病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A5型。今年累計19例腸病毒重症，包含9例死亡；在19例重症中，新生兒便占15例，其中以感染伊科病毒11型為多，腸病毒疫情仍為近6年同期最高。

廣告 廣告

疾管署防疫醫師林詠青指出，上週新增1例腸病毒死亡病例，為中部1個多月大女嬰，為早產兒，11月上旬因食慾、活力不佳、尿量減少，送醫收治於小兒加護病房，檢查發現肝炎、血小板低下、凝血功能異常，疑似敗血症，次日出現意識改變、休克，急救後仍不幸死亡，經通報檢驗後確認感染伊科病毒11型併發重症。

疾管署發言人曾淑慧表示，目前腸病毒疫情處於上升趨勢，預估未來幾週個案數仍會增加，疫情應會持續至明年1月下旬寒假開始後才會下降。她並指出，目前病毒型別轉換，由先前易感染新生兒的伊科病毒11型轉換為易導致幼兒感染的克沙奇A型，幼兒感染腸病毒具典型症狀，她呼籲家長應特別留意。她說：『(原音)不過我們最近發現克沙奇A16、A6、A5都已經開始流行，這些病毒比較容易感染幼兒，這些幼兒的症狀就比較典型，比如說他會發燒或是手足口病，那手足口病就是手掌跟腳掌可能會有一些水泡或是有一些疹子，或是說他的咽喉也有一些水泡或是一些疹子，那如果說家長如果有注意到小朋友有這些症狀或是活動力降低的時候，就要盡早來就醫。』

曾淑慧提醒，新生兒感染腸病毒症狀較不明顯且病程快速，若新生兒出現發燒、低溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，應迅速就醫，否則可能很快發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命。此外，5歲以下嬰幼童也是腸病毒重症高危險群，若幼童感染腸病毒後，出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵時，應盡速至大醫院治療。