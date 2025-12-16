即時中心／黃于庭報導

為達武力統一目的，中國滲透法段也更加無孔不入，持續以言語、武力恫嚇台灣。「法國農產品加值協會（AVPA）」本（12）月於法國巴黎舉辦茶葉大賽頒獎典禮，台灣茶農謝忠霖榮獲大會「特別獎」；未料，當主辦唱名台灣、出現我國國旗時，卻遭2名中國人士鬧場，更大聲叫囂「台灣只是中國的一省」。對此，外交部今（16）日反擊，中國民眾應理性遵守文明及禮儀，避免貽笑國際社會。

外交部發言人蕭光偉表示，對於這個部分應該先說明的是，法國農產品促進協會所舉辦的活動，這次大概吸引18個國家，超過300件茶產品參展，台灣總共獲得10面金牌、8面銀牌、12面銅牌以及24面的特別獎，可見國際對於台灣茶產品的肯定，再次讓台灣優異的茶文化軟實力，讓世界看見。

接著，蕭光偉說，外交部有注意到該情況，不過不知道鬧場的中方人士他到底說了什麼，如果對方講的是「Taiwan is providence（台灣是天道）」，那他認為台灣的存在，在國際社會是股良善的力量，相信我們可以做出的貢獻有很多，也希望國際社會理念相近的夥伴能夠一起，讓世界變得更好，且共同管理中國，讓中國不要那麼挑釁與冒進，更和平、理性和國際社會的其他國家相處跟互動。

台灣茶農謝忠霖。（圖／民視新聞）

不過，蕭光偉指出，要是該中方人士稱「Taiwan is a province of China」，外交部就要嚴正駁斥及重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認事實。

蕭光偉進一步說明，該活動清楚標示名稱，也展示我國國旗，做了非常清楚區分，只有民選的台灣政府才能在國際社會，以及多邊場域代表台灣2300萬人民，中方無權置喙以及干預。

最後，蕭光偉呼籲，中國民眾理性遵守國際社會文明及禮儀，避免貽笑國際社會，若該中方人士是官方代表的話，外交部要再度呼籲北京當局，務實體認只有透過和台灣對等尊重的對話，以對話取代對抗，理性看待兩岸現實，停止對台灣和國際社會無理施壓、脅迫，才能改善兩岸關係。

原文出處：快新聞／我國茶農領獎遭鬧場！中方竟喊「台灣只是一個省」 外交部反擊了

