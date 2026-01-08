我國醫療連7年世界第一！「切癌」2天就能走 大馬男：感謝台灣醫師救命

記者張雅筑／台中報導

台灣醫療實力再次跨越國界，成為外籍友人心目中的「救命綠洲」！馬來西亞59歲的鍾先生在確診攝護腺癌二期後，在家鄉無法獲得及時治療，最後他毅然飛越3千公里到台灣求醫。在童綜合醫院精湛的達文西手術與全方位照顧下，鍾先生驚嘆台灣醫療如「光速」般的有效率，從抵台檢查到康復出院僅花3週。這場跨海求援之旅，不僅治癒了疾病，更讓他深刻感受台灣人醫病也醫心的溫暖與專業。

鍾先生這份決心背後，是台灣醫療享譽國際的硬實力！事實上，台灣醫療水平在Numbeo全球醫療保健指數中已連續7年蟬聯世界第一；根據衛福部統計，台灣每年吸引數十萬人次的外籍病患跨海求醫，無論是人工生殖、微創手術或高階癌症治療，台灣皆具備亞洲領先技術與成熟的國際服務流程。

59歲的鍾先生來自馬來西亞，在一次健康檢查中發現前列腺（攝護腺）指數高達18.5。醫師初步研判可能為發炎所致，先安排服藥治療三週後再追蹤，但指數僅降至14.5，仍明顯偏高，隨即進一步安排MRI與細胞切片檢查，最終確診為第二期攝護腺癌。

鍾先生原本希望接受微創達文西手術，但在馬來西亞僅能於吉隆坡少數醫院施行，且需等待醫師手術排程，時間難以掌握。面對病情與不確定的等待期，鍾先生與家人心急如焚，最後經友人醫師建議後，決定跨海來台，前往童綜合醫院泌尿科尋求治療。

「沒想到手術後第二天就能自由走動！」來自馬來西亞的鍾先生，在接受完高難度的攝護腺根治手術後，康復狀況令人驚豔。看著他在走廊散步的身影，完全不像剛動過大刀的病患，這不僅消除了跨國求醫的不安，更突顯了微創手術傷口小、恢復快的強大優勢。（圖／院方授權提供）

回憶起這段抗癌路，鍾先生感慨地說，在馬來西亞從檢測到確診就花了五週，每天都在焦慮中度過，但在與童綜合醫院泌尿科權威歐宴泉教授進行越洋視訊後，他立刻感受到台灣團隊的專業。鍾先生抵台後，由歐院長親自操刀達文西手術，術後第一天他就能下床，第二天已能自由走動。更讓他感動的是，醫院新品牌「FORMOSA TUNGS+ IMedS」提供的暖心服務，從下機接送、住院安排，甚至連家人的餐飲與飯店住宿都提前考量周全，徹底消解了他在異鄉求醫的孤獨與不安。

鍾先生感激萬分地說，台灣醫院提供給國際患者的服務真的很完善，「包含來台前的治療計畫，讓我能清楚掌握住院期間、手術安排及在台灣停留時間，抵台後的交通安排、醫院內所有程序、保險文件申請等，什麼都考量到，讓我和家人都可以很放心，不必擔心東、擔心西的，整個就醫過程很順暢且快速解決疾病問題。真的很謝謝！」

這不僅是治療的終點，更是健康的全新起點！鍾先生康復出院之際，歐宴泉院長（左一）特別親手贈送專書，傳達最誠摯的健康祝福。這本書不僅象徵著醫護團隊的專業叮嚀，更代表了台灣醫療對每一位病友跨越國界的深情守護，讓這趟求醫之旅帶著滿滿的感動與安心圓滿落幕。（圖／院方授權提供）

鍾先生於回診期間專注聆聽衛教說明，與醫療團隊互動熱絡。即便跨越國界，童綜合醫院仍提供毫無隔閡的專業諮詢，讓鍾先生對術後復原充滿信心。這份完整的衛教服務，不僅是醫術的展現，更體現了台灣醫療以人為本、從頭到尾負責到底的守護精神。（圖／院方授權提供）

最後，歐宴泉院長也語重心長地指出，攝護腺癌早期雖無徵兆，但早期發現的10年存活率高達九成，然而目前台灣仍有三成病患確診時已是晚期，治療難度大增。因此歐宴泉呼籲50歲以上的男性，應定期接受一次PSA檢測，把握黃金治療時機。此外，目前醫療團隊也積極推動倡議，希望國健署能夠比照歐美國家，儘速將此PSA篩檢列入公費成人癌篩項目。

童綜合醫院表示，這場跨海醫療任務不僅展現了台灣「醫療無國界」的理念，也透過這份精準與溫柔，讓全世界看見福爾摩沙強大的守護力量，確保每一位走進診間的患者，不論國籍都能獲得最高品質的對待與醫療服務。

