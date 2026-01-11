我國電線及電纜業穩健復甦 114年產值有望續創新高

經濟部表示，電線電纜作為能源傳輸與資訊連結的樞紐，是維繫國家基礎建設與智慧城市的重要基石。經濟部統計處說明，我國電線及電纜業為內需導向產業，一一○年受惠臺商回臺投資建廠、5G通訊基礎建設需求暢旺，以及國際銅價走揚，產值首次突破二千億元大關，達二○二四億元，年增五十%；之後隨全球景氣趨緩及客戶庫存調節影響，一一一年及一一二年產值連續二年下滑，但在政府持續推動電網韌性計畫與綠電建設，以及人工智慧（AI）與半導體產業等投資擴廠需求帶動下，一一三年產值顯著回升至二二七三億元，年增23.3%。延續此股動能，一一四年一至十月累計產值一九七七億元，年增4.9%。

統計處指出，裸銅線與電力用電線及電纜扮演產值成長雙主力。我國電線及電纜業項下主要產品有裸銅線、電力用電線及電纜、電子線、通訊用電線及電纜等，其中裸銅線與電力用電線及電纜產值合計占比近九成，係整體產業產值成長的主要貢獻來源。

統計處說明，裸銅線為電線電纜重要基礎材料，產值易受國際銅價波動影響，一一○年因全球景氣復甦和國際銅價上漲，產值達一○七五億元，年增59.5%；一一三年隨電動車、新興能源及人工智慧等發展，推升國內裸銅線產值規模至一○九六億元，年增26.4%。一一四年一至十月國際銅價續處高檔，惟比較基期偏高，累計產值八九七億元，年減2.0%。

電力用電線及電纜是能源傳輸的媒介，廣泛應用於基礎建設與工業設備。近年受惠於再生能源政策，以及臺商回臺投資建廠需求，一一○年產值站上六百億元大關，一一三年更因電網韌性計畫的加速推進、人工智慧及高效運算等新興科技對電力相關設備需求挹注，產值躍升至九一六億元，年增22.6%。一一四年一至十月累計產值八六八億元，年增15.7%。

關於電子線、通訊用電線及電纜之產業概況：電子線主要用於電子產品內外部的電路連接，通訊用電線及電纜則應用於傳輸語音、數據及影像訊號。受惠AI應用擴展及5G網路布建，一一三年產值回升至一四○億元，年增18.6%，扭轉連續二年負成長頽勢。一一四年一至十月持續成長，累計產值一二○億元，年增3.5%。

統計處表示，一一四年國內電線及電纜業整體產值有望續創佳績。電線及電纜業為我國能源轉型及數位經濟發展的關鍵產業，展望未來，隨著政府持續推動綠能建設與電網升級政策，加上AI資料中心等新興科技需求不墜，我國業者朝向高值化邁進，預期一一四年全年產值將再締新猷。