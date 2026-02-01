我國青少年偏頭痛率高達1/15 醫：治療重用藥反應、發作型態

神經內科醫師杜宜憲指據研究，國內12至15歲的青少年人口偏頭痛盛行率高達1/15 。(示意圖，記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕「偏頭痛」是大人才有的毛病嗎？神經內科醫師杜宜憲指出，不是這樣喔！偏頭痛在兒童與青少年身上也相當常見。根據台北榮總醫院副院長王署君的研究，台灣12-15歲的青少年人口中，偏頭痛盛行率為6.8%，這意味每15位孩子中，可能有1位忍受著偏頭痛之苦。

台南市立安南醫院神經內科醫師杜宜憲表示，偏頭痛是一種常見的神經疾病，病人時常出現劇烈頭痛伴隨噁心嘔吐，對生活品質影響極大。有偏頭痛困擾的青少年，不只干擾學習，更會影響社交活動和生活品質。

目前對於偏頭痛的治療，除了傳統口服藥，也有新藥不斷問世。杜宜憲說，其中一種新藥是針對偏頭痛發作時很重要的神經傳導物質「抑鈣素基因相關肽(CGRP)」的分子。CGRP能擴張血管，傳遞疼痛訊息，目前有多種新藥可以阻止CGRP與受器結合，阻斷偏頭痛的發作。這種新藥又分成口服拮抗劑和注射型單株抗體，都已廣泛用在成人偏頭痛的治療，卻沒有針對兒童、青少年族群做大規模臨床試驗。

2026年1月，權威醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》(NEJM)發表1項臨床試驗，受試對象是6-17歲的病人，每月頭痛天數在14天以下並持續6個月以上。受試者每月注射1次偏頭痛單株抗體Fremanezumab。研究團隊並根據受試者體重做個人化調整。經過3個月追蹤，研究數據顯示在頭痛減少的天數、服用止痛藥的天數，藥物組都勝過安慰劑組，且快一半(47.2%)的孩子達成了「頭痛減半」的目標。

杜宜憲表示，在家長最關心的安全性問題，此研究也得到驗證，像藥物組最常見副作用為「注射部位泛紅」約9.8%，但大多為輕微至中度；至於心理健康的安全性，研究統計自殺行為和想法，在藥物組並沒有增加。美國食品藥物管理局已核准該藥物，可用於治療青少年和兒童的陣發性偏頭痛。

不過，杜宜憲也提醒，研究中對於青少年和兒童的失能評估，藥物組和安慰劑組並沒有差異，而且研究對象不包含頭痛更頻繁的「慢性偏頭痛」族群，追蹤時間也僅3個月，期待後續有更多研究的發表；且這一類藥物在台灣目前尚未核准用在未成年人身上。

杜宜憲建議，考量每位孩子患者的體質不同，家長應該和專業醫師進行詳細討論，根據過往的用藥反應與發作型態來決定治療計畫，幫助孩子走出偏頭痛的陰霾。

