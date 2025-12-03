我國首創全球「AI隨動步行復健機器人」 腦控外骨骼讓中風者「用腦走路」

台灣團隊發表全球首創「AI隨動步行復健機器人（HopeStride）」。國科會提供



全球快速高齡化，復健需求隨之增加，行動健康面臨挑戰。國科會今天（12/3）發表跨校團隊費時10年的研究成果，全球首創的「AI隨動步行復健機器人（HopeStride）」，以科技輔助復健，透過機器人「讀腦」和機械外骨骼，讓中風與退化患者「用腦走路」，主動參與訓練、加速恢復行動能力，改寫訓練方式，為臨床復健帶來關鍵轉捩點。

國科會今日舉辦研究成果記者會，國立中興大學李聯旺優聘副教授、國立陽明交通大學柯立偉教授及高雄醫學大學陳嘉炘教授組成的跨領域團隊，宣布歷經10年打造全球首創的「AI隨動步行復健機器人（HopeStride）」正式問世，「用腦走路」將成為智慧醫療的新典範。

廣告 廣告

李聯旺表示，對許多患者而言，「想走卻走不動」是復健過程中最大的挫折。傳統復健設備多以機械支撐協助患者站立與行走，雖能降低跌倒風險，卻屬於「被動帶動」，加上設備功能單一、缺乏即時回饋與自動化，使治療師難以根據患者即時反應調整訓練參數，復健效率與安全性皆受限。

因此，在國科會支持下，自2016年起，跨校團隊以神經可塑性理論、安全控制、AI與腦機介面為核心，結合外骨骼與運動意圖辨識模組，完成AI隨動步行復健機器人（HopeStride）開發，同時具備「動作訓練」與「神經重塑」的新一代智慧復健系統問世，讓患者不再被動跟隨，而能主動「用腦調控行走」，透過神經可塑性導向訓練重新連結大腦與身體。

國科會補助李聯旺（左7）、柯立偉（左8）及陳嘉炘（左4）組成跨領域團隊，花10年打造全球首創「AI隨動步行復健機器人（HopeStride）」。國科會提供

HopeStride初期作用在於可協助患者站立與平衡、啟動下肢運動，中期則以影像輔助步態引導，建立自然的行走模式與正確的重心轉移，後期再透過腦波訊號主動驅動外骨骼，實現「意念控制行走」，系統同時刺激中樞與周邊神經，打造訓練機制，滿足臨床需求。

該研究在高雄醫學大學附設中和紀念醫院復健部，研究團隊以20次療程比較2組訓練：對照組採被動式外骨骼；實驗組採腦控外骨骼。評估平衡、下肢功能與心肺適能等指標後發現：對照組主要在下肢功能改善；實驗組則下體功能與心肺耐力均表現出同步改善，顯示「用腦復健」可同時強化身體與神經兩大系統，帶來雙重效益。

團隊指出，這項成果不僅回應高齡社會的復健挑戰，更展現「以科技補人力」的創新精神。團隊規劃於2026年底前，結合陽明交大柯立偉教授自主開發並通過醫材安規與生物相容性認證的穿戴式無線腦機介面，完成50例以上臨床驗證並持續優化設計與應用。

更多太報報導

韓國電子入境卡將台灣列「CHINA（TAIWAN）」 外交部交涉未果：傷害台灣民眾情感

2026年投資擁抱黃金、AI與台幣 永豐金黃蔭基：明年台股上看33000點

仁寶攜七家醫療子公司挺進醫療科技展 打造智慧醫療生態系