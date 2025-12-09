我國首套6G基地台天線系統現身 展現研發實力

記者郭曉蓓／臺北報導

為加速我國6G產業技術發展，經濟部產業技術司今（9）日在臺北世貿一館的IEEE全球通訊大會（IEEE GLOBECOM 2025）中，首次發表我國首套6G基地台天線系統，象徵臺灣在6G關鍵技術自主研發上的重要里程碑。此次暌違5年匯聚全球6G頂尖專家來臺，透過深度交流國際研發合作，全面展現臺灣6G產業鏈自晶片、系統至國際實證的協作成果與完整生態系。

經濟部產業技術司長郭肇中表示，根據Omdia最新預估，全球6G無線網路的投資將於2035年達到250億美元，各國正加速投入6G研發與跨國合作布局，經濟部自112年開始積極投入6G技術布局，此次除首度亮相6G基地台天線與關鍵晶片外，也同步向國際展示通訊與感測融合（ISAC）、智慧反射面板（RIS）、AI原生網路及非地面通訊（NTN）等核心技術，展現臺灣在6G關鍵技術的厚實基礎與研發實力。

為了搶佔2030年6G市場先機，經濟部在行政院「次世代通訊科技創新方案」支持下，將於115年擴大投入6G實驗網路建置和國際標準參與，並透過與國際6G 頂尖機構強強聯手，推進臺灣成為全球6G創新實證的重要樞紐，帶領臺灣廠商參與國際標準制定，期能打造更多首發產品，搶佔6G未來市場。

而在經濟部產業技術司支持下，工研院首次發表我國首套6G基地台天線系統，展示6G 7.125～8.4GHz頻段的砷化鎵射頻前端晶片，與高密度四極化天線，相較5G 3.5GHz 頻段的傳統天線，在相同天線面積下增進將近五倍的傳輸量，如同把「同一塊天線面板的容量提升到5G的五倍」，讓訊號更快、更穩，顯示我國在6G射頻與天線整合領域已具備關鍵自主研發能力。

除6G基地台天線系統外，工研院也展示多項6G研發技術，例如「RIS智慧反射板」可在展館、車站等複雜場域主動修補訊號盲區；「ISAC電子圍籬」具備10公分級精準感測能力，提升智慧工廠與園區安全；「NTN非地面通訊」則讓基地台可無縫連接低軌與高軌衛星，強化偏鄉通訊韌性。此外，資策會「AI-Native智慧網路」，以強化式學習演算法，智慧管理行動裝置的連線與基地台切換，降低斷訊並提升網路品質，並導入階層式AI節能排程，實現6G網路的智慧節能與穩定服務。

這些成果不僅展現臺灣從射頻元件到系統整合的完整能力，也促成與國際夥伴的深度合作，推動未來通訊更快、更穩、更可靠。此次會議就吸引多家國際頂尖6G研發團隊，包括歐盟 SNS JU 6G 實驗網旗艦計畫6G-SANDBOX、歐盟SNS JU計畫6G-SENSES、英國國家級未來通訊研究中心JOINER、英國國家級電信樞紐TITAN UK Hub、荷蘭FNS計畫，以及法國CEA-LETI代表來臺，與中華電信、聯發科技、仁寶、和碩、光寶、明泰、稜研、耀登、現觀、円通、泰雅、智宏網，工研院及資策會，深度交流國際研發合作，全面展現臺灣6G產業鏈自晶片、系統至國際實證的協作成果與完整生態系。