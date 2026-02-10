即時中心／黃于庭報導

雖中國近年持續以言語、武力恫嚇，試圖切斷台灣與他國交流，我國政府仍抱持開放態度，攜手國際盟友推動全球與區域的和平穩定。立陶宛於2021年，在首都維爾紐斯設立「台灣代表處」；不過，此舉引發中國反彈，該國總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）近日更稱，這項決策是「衝到火車前（jumped in front of the train）」，做出錯誤的決策。外交部今（10）日重申，駐處名稱是雙方共識，目前並未討論更名。

魯吉尼涅近日接受《BNS》專訪，她認為，雖然台灣也在其他歐洲國家設立代表處，但都「經過正常協調程序」，並以「台北代表處」名稱設立，試圖與中國保持務實的合作關係；「立陶宛可能犯了巨大的錯誤」，她更直言，當初以為主動提供某種東西，世界就會突然感激我們，但卻沒有人領情。

在魯吉尼涅看來，歐洲採取統一立場是應對中國問題的最佳策略，若要建立關係或製定計劃，就必須考慮本國利益；反之，要是對國家和人民沒有好處，「我們為什麼要脫離歐盟，走上毫無意義的道路呢？」

「我認為立陶宛確實搶先一步，結果吃了虧」，魯吉尼涅以「衝到火車前」（jumped in front of the train）形容該項決策，並表示，立陶宛目前正與中國進行初步對話，而為了實現與北京關係正常化，必須與歐盟和美國協調行動。

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）。（資料照／美聯社提供）

針對立陶宛是否有與我國討論更改駐處名稱，外交部發言人蕭光偉表示，立陶宛及台灣是共享民主價值的重要夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，而雙方政府目前尚未就駐名稱更改進行討論。

綜上述，蕭光偉說明，我方持續和立陶宛在半導體、金融領域推動實質合作 希望創造互利互惠的實質經貿利益；並且深化2國民主經濟韌性，深化雙邊關係、加強實質合作。我國將持續與立陶宛保持密切溝通協調，後續如果有具體進展，外交部會適時對外說明。

原文出處：快新聞／我國駐處被迫改名？立陶宛竟喊「犯錯」設台灣代表處 外交部發聲了

