我國高齡產婦佔逾3成！「流產、胎兒缺陷」機率激增 3大疾病風險一次看

記者簡浩正／台北報導

女性35歲後、男性40歲後，懷孕與胎兒健康風險皆顯著上升。(示意圖／翻攝自Pxhere)

我國35歲以上產婦占全體三成以上，但女性35歲後、男性40歲後，懷孕與胎兒健康風險皆顯著上升，包括流產、早產、胎兒先天缺陷及妊娠併發症等，凍卵亦無法避免高齡懷孕帶來的身體風險。國民健康署呼籲國人把握黃金生育期及早規劃，若有試管嬰兒療程需要，可善用最新的人工生殖補助3.0方案。

一般來說，女性最適合懷孕的年齡為25至30歲，而根據國際婦產科聯盟(FIGO)的定義來說，初次懷孕時年齡超過34歲，生產時年齡超過35歲，即算是高齡產婦。

廣告 廣告

根據內政部113年人口統計資料顯示，全國女性生育第一胎的平均年齡為31.65歲，與20年前的27.39歲相比增加4.26歲，而所有出生嬰兒當中，超過三成來自35歲以上產婦。隨著現代社會型態改變，國人普遍延後婚育，晚育情形漸成常態，卻忽略了「適齡生育」仍是保障母嬰健康的重要關鍵。

國健署婦幼健康組簡任技正林真夙表示，父母年齡與胎兒健康密切相關，女性的卵巢功能及卵子品質會隨年齡增長逐漸下降，造成卵子不易受精或胚胎染色體出現異常的情況。尤其是35歲以上孕婦發生流產、早產、胎兒先天缺陷或低出生體重的機率提高，且孕期罹患妊娠高血壓、子癲前症（妊娠毒血症）、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險也隨之增加。

另一方面，男性40歲後，精子不良率及染色體異常率升高，造成精卵不易結合，45歲以上更可能提高配偶妊娠糖尿病及子代罹患自閉症、躁鬱症、思覺失調的風險。因此，為了維護母嬰健康，不論男女都應重視適齡生育的重要性。

依據內政部統計資料，生育第二胎之婦女，年齡為35歲以上占37%，與10年前相比增加了10%，仍與晚婚遲育現象有關。適齡生育不僅在懷孕至生產過程中對母嬰健康更加分，也讓媽媽產後能更快恢復體力。

她說，時下部分女性為了保留年輕、品質較佳的卵子而選擇凍卵，醫療過程中除了需接受多次注射排卵藥物、支出不少醫療費用，更需面臨「卵巢過度刺激症候群(OHSS)」的風險；此外，即使未來卵子解凍順利受精形成胚胎並植入，因身體老化導致的活產率降低，以及高齡懷孕帶來的身體風險仍無法避免。

依據國健署針對112年進行試管嬰兒療程之治療人次所做統計顯示，受術妻年齡36歲之懷孕率及活產率分別為29.9%及23.4%，此後隨年齡增加而顯著下降，至44歲則分別僅剩9.3%及5.6%，若想提高生育成功率，趁年輕仍是最有效的策略。

年齡為影響生育力的關鍵因素，男女生育力皆隨年紀增加而下降，國健署提醒，若有規律性生活且未避孕，經過一年仍未懷孕，夫妻應儘早一起尋求專業的醫療診斷與評估。若經醫師判斷有進行試管嬰兒療程之需求，且夫妻一方具我國國籍，並於我國戶政機關完成結婚登記、妻年齡未滿45歲者，可至全台104家特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助。

「不孕症試管嬰兒補助2.0」自110年7月推動，截至114年10月底，已協助2萬6千多對夫妻迎接超過3萬1千名新生兒。行政院於114年9月18日宣布114年11月1日起加碼補助，升級為「3.0版」，首胎第1次申請最高補助15萬元，其後各胎第1次補助也由現行6萬元增加至15萬元。

更多三立新聞網報導

修法禁「直美」醫師！工會批「修理小孩給外人看」石崇良：會給時間補正

新北也爆出1萬顆毒蛋！石崇良喊「1顆都不准上市」本週全台擴大檢驗

中、日、韓疫情急升！流感增42重症10死 3旬男「腦出血休克」住院2週亡

麥當勞奶昔回來了「12家地點曝」！韓國同款「超療癒小物」11/19開賣

