我國鬼頭刀遭美方禁售？漁業署澄清：非官方公告

漁業署強調，該結果是美國民間組織提供該國消費者選購參考，並非美國官方公告禁止。（示意圖／本報資料照）

近日媒體報導台灣鬼頭刀遭美國列為避免選購之水產品，漁業署澄清表示，本案係因美國Fish Choice民間組織於2018年參考美國Seafood watch評估資料，依各國漁業改進計畫（FIP）執行進展所提出之建議，目前除我國外，其他如秘魯、厄瓜多等鬼頭刀捕撈國家，均因尚欠缺漁業作業與海洋生物互動紀錄，而被列為該組織不建議選購之對象，該結果是美國民間組織提供該國消費者選購參考，並非美國官方公告禁止。

漁業署說明，因應美國市場要求產品須有生態標章或進行漁業改進計畫（FIP），漁業署自104年起，輔導新港區漁會及相關業者成立新港鬼頭刀FIP，迄114年業獲美方認可取得FIP綜合評估等級，同時已公開登錄於Fishery Progress網站。經統計，114年台灣鬼頭刀出口值已達7.3億元，較113年成長40％，穩定外銷國際市場。

因應國際市場國對於水產品來源及合法性逐漸重視，並逐步提升消費者選購溯源水產品及生態標章水產品，農業部於114年12月1日公告「鬼頭刀出口應遵行事項」，並預計自本年4月1日實施，同時協調經濟部國際貿易署配合新增鬼頭刀貨品號列441輸出規定，建立鬼頭刀魚貨來源追溯機制。

漁業署表示，業者於出口前，須透過農業部簽審通關平台上傳卸魚聲明書、交易證明資料、漁船漁撈日誌，或台灣鬼頭刀漁業協會出具證明書，經漁業署核准後始得出口，漁業署已持續輔導出口業者熟悉申請流程，確保出口作業順遂。

強化鬼頭刀產業自主管理，精進鬼頭刀FIP逐步取得MSC標章為接軌國際漁業管理趨勢，漁業署與台灣鬼頭刀漁業協會於114年12月1日召開鬼頭刀FIP工作小組會議，該協會將於本年度進行鬼頭刀MSC改進計畫（MSCIP），以5年為目標取得MSC標章。

漁業署說明，已持續輔導台灣鬼頭刀漁業協會強化漁撈日誌紀錄、提升觀察員涵蓋率，以及加裝電子觀察員等強化管理措施，完善漁業管理及作業紀錄，達成MSCIP各項指標標準，逐步取得MSC標章，提升台灣鬼頭刀國際市場競爭力，維護台灣鬼頭刀產業永續經營。

